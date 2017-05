Megjelent az Inside the Forge legújabb része, melyben Hosszú Katinka, Shane Tusup és Dudás Dániel mesélnek a januári, belgiumi versenyről.

Az amerikai tréner többek közt az új stresszforrásról is beszélt, mely abban nyilvánul meg, hogy felesége mellett most már a kaposvári úszó versenyszámaira is figyelnie kell.

Hosszú Katinka legutóbb Amiens-ben állt rajtkőre, összesen hat aranyérmet nyert Franciaországban.