Torna-Eb: Kovács Zsófia a második helyről várhatja a döntőt

Torna-Eb: Babos Ádám is döntős egyéni összetettben

Szenzációs eredményt ért el Kovács Zsófia a tornászok kolozsvári Európa-bajnokságának selejtezőjében, ugyanis második helyen került be az egyéni összetett döntőbe, továbbá korláton és ugrásban is finálés lett. Dévai Boglárka szintén remekelt, egyéni összetettben és ugrásban is fináléba került.

Altorjai Sándor csapatvezető tájékoztatása szerint Kovács Zsófia és Dévai Boglárka az esti, 4. csoportban mutatkoztak be, és mindketten kiválóan teljesítettek. Felemáskorláton kezdtek, ahol az olimpikon Kovácsot másodiknak szólították, hibátlan gyakorlatára 14.366 pontot kapott, amellyel az 5. helyen jutott döntőbe.

Az utolsó szerként az ugrás következett, mindketten kiváló ugrásokat mutattak be. Dévai Boglárka 14.233 ponttal a negyedik helyen került be a legjobbak közé, míg Kovács hatodikként 14.174 ponttal.

Utána következett az igazi szenzáció, mindkét magyar hölgy ott van 24-es egyéni összetett döntőben, ráadásul Kovács Zsófia 54.882 ponttal, a második helyen, Dévai Boglárka pedig 23 – ként 50.533 ponttal. Al-Salty Dália és Jakab Noémi az 1. csoportban szerepelek, szintén mind a négy szeren indultak, Al-Salty pontszáma 48.265, míg Jakabé 47.975 lett.

Az egyéni összetett döntőket pénteken rendezik, míg a szerenkénti finálékat szombaton és vasárnap.