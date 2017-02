Egy tök ismeretlen játékos most az NBA legnagyobb látványossága

A hardcore kosárlabda-szurkolókon kívül nem sokan tudták szombat reggelig, ki az a Yogi Ferrell. Ennek azonban vége, a 23 éves játékos ugyanis élete 14. meccsén 32 pontot dobva végezte ki a Portland Trail Blazerst.

Ferrell-ről tudni kell, hogy bár a főiskolán tehetséges volt, nem draftolták le. A Summer League-ben próbálta meggyőzni a Brooklyn Nets vezetőit, de a szezon előtt kitették a keretükből. Aztán mégis jutott neki tíz mérkőzés a Netsnél, de decemberben lemondtak róla.

Január végén kötött bele egy tíznapos szerződést a Dallas Mavericks és egyelőre álomszerű a történet. Egy szolid 9 pont, 7 asszisztos teljesítménnyel mutatkozott be a Spurs legyőzésekor, majd már 19-et hintett, amikor a Mavs 2011 óta először nyert a címvédő Cleveland ellen. A Philadelphia ellen is nyerte Ferrell segítségével, majd jött most a Blazers-verés.

Amíg Yogi Ferrell 32 pontjával (kilenc triplát dobott be!) van tele a világsajtó, addig a túloldaon a liga egyik legjobb irányítójának tartott Damian Lillard 20 rádobásából csak 4 volt jó, 13 ponttal zárt.

Russell Westbrooknak, az Oklahoma City Thunder irányítójának megvan közben szezonbeli 25. tripla-duplája, ami már eleve elképesztő statisztika, de amit a Memphis Grizzlies elleni meccs végén művelt, arra nincsenek szavak. A Grizzlies 2:50-nel a vége előtt 102-99-re vezetett, erre Westbrook egymaga produkált egy 15-0-s rohanást, megnyerve ezzel a Thundernek a meccset. 38 ponttal, 13 lepattanóval és 12 gólpasszal zárt.

James Harden 42 pontot, 12 lepattanót és 9 gólpasszt szerzett, a Houston Rockets pedig hosszabbításban verte 121-117-re a Chicagót. Most vonultatták vissza Yao Ming mezét, méltóképp tisztelgett a kínai óriás előtt a Rockets.