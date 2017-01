Hosszú Katinka miatt 200 gyerek járt pórul

Józanul végiggondolva az ember azt mondja, Hosszú Katinkát és Shane Tusupot úgy kell imádni, ahogy vannak. Fiatalok, tehetségesek, újítók, eredményesek. Csak jót tesznek velünk; ketten együtt váltak hétköznapi örömforrásaink egyikévé, egyszersmind utat mutatnak a magyar sport egésze számára. Nem tűrik a megalkuvást. A szövetséggel vívott háborújuk óta sokak számára éppen ők testesítik meg „kisember harcát a mindenkori hatalommal szemben”.

Mivel e téren is nyerésre állnak, már-már népmesei hősök.

Tán éppen e háború okán, az úszók társadalma és a cikkeink alatt található hozzászólók egy hányada részéről azonban nem feltétlen az imádat. A teljesítményt mindenki elismeri, de, ha akad rá ok, egyesek fanyalognak. Mások kimondottan fogást keresnek, és olykor találnak – elvégre senki sem tökéletes, még a Katinka-Shane páros sem -, máskor meg nem.

Most például a Darnyi SC, az UTE, a Jövő SC, az MTK és a DMTK nagyjából 200 gyermek úszója, az edzők, a szülők egy része azért morcos, mert Katinka miatt nem tudnak, pontosabban nem úgy tudnak edzeni, ahogy eddig. Katinka hétfőn felrúgta a közösen kialakított megszokott ritmust.

A történet dióhéjban

A Komjádi Béla Sportuszoda felújítása miatt pár hónapja az úszók Katinka kivételével átköltöztek a Tüskecsarnok uszodába. Itt alaphangon ötven méteres medence és tíz pálya állt az úszópalánták és a válogatottak rendelkezésre. A nagy létszámra való tekintettel azonban összedugták a fejüket az egyesületi képviselők, kerestek és nagyjából 15 perc alatt találtak megoldást.

Nem hosszában úsztak, hanem keresztbe. Huszonöt méteres medencére, azaz összesen immár húsz pályára alakították át a lehetséges vízfelületet. Jutott hely mindenkinek. Beállt egy edzésrend, amit több, mint két hónapja változatlan formában követnek. Egy ideje adott pálya és időpont beosztás szerint úszik ott Gyurta Danitól, Kapás Bogin át az említett egyesületek utánpótlásáig apraja-nagyja.

Igen ám, de háromszoros olimpiai bajnokunk január elsején, miután hazatért Amerikából, azzal szembesült, hogy másnap a fedettben már ő sem tud ötvenesben úszni. Így hétfő reggel írt egy kérelmet Szabó Tünde sport-szakállamtitkárnak. Nem a szövetség, vagy a szövetségi kapitány segítségét kérte – mint tudjuk, ezt egy ideje már nem teszi -, hanem mindenki feje felett átnyúlva a legmagasabb szinthez fordult, mondván baj van, nem tud edzeni, ezért még lehetőség szerint aznap délután 17 órától biztosítsanak számára a Tüskecsarnok uszodában két pályát, de ötven méteres medencében, mert azt szeretné, neki arra van írva az edzésterve.

Az uszodabeosztás nyilván nem államtitkári szint, ezért a levelet továbbították az illetékes Nemzeti Sportközpontnak (NSK), akik azonnal ugrottak: úgy hírlik, berendelték a szabadságon lévő létesítményvezetőt, majd pikk-pakk visszaalakították a húszpályás huszonötös medencét, tízpályás ötvenessé. A délutáni edzésre érkező öt klub mintegy 200 úszója, az edzőik az uszodában szembesültek azzal, csak nyolc pálya érhető el számukra. Azon mód felbomlott a megszokott edzésrend.

Mi a gond?

Így most azoktól, akik eddig sem feltétlen imádatukról biztosították a Hosszú-Tusup házaspárt, nyomban érkezik a felvetés;

A Komjádi átalakításának, részleges bezárásának ütemezési időpontjai elég rég nyilvánvalóak, miért nem lehetett előre gondolkodni?

Miért kell két sportoló miatt, máról holnapra 150-200 másik életét megkeseríteni, még ha egyikük háromszoros olimpiai bajnok?

Őket nem érdekli, hogy Katinka az első Tüskecsarnokos edzése után örömmel posztolt képet új edzőpartnerével, Dudás Dániellel. Nézetük szerint épp egy háromszoros olimpiai bajnoknak kellene illően szerénynek lennie. Mások érdekeinek a szem előtt tartásában is példát mutatni. Előbb egyeztetni, aztán dönteni.

Nem hatalmi szóval lefoglalni a vízfelületet. Nem einstandolni, ahogy a Pásztor fiúk, amikor Nemecsek Ernőtől erőből elvették az üveggolyót.

Mi lehet itt a megoldás?

Igen ám, de akad itt egy másik nézet is. Több érintett edzővel beszélve kiderült, ők is ismerik, elfogadják a sport mindenkori alapvetését: a győztes mindent visz, a győztesnek mindent szabad, a győztesnek minden kérését teljesíteni kell. Katinka mindent megérdemel, ez nem is kérdés.

Ezért ahogy eddig is, most is megoldást keresnek. Nem zavarja őket Katinka, sőt. Ellenben az uszoda vezetését arra kérik, ha olimpiai bajnokunk előre leadja az edzésprogramját, úgy az abban szereplő időpontoknak megfelelően akár naponta kétszer is alakítsák át az uszodát ötvenesről, huszonötösre, és vissza, így senkinek sem sérül az érdeke.

Ilyen egyszerű ez. Döntés a napokban várható.