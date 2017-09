Bárhogy csapnak oda Orbánnak, ő nevet a végén

Döntött az Európai Bíróság: Magyarországnak is be kell fogadnia a menekülteket

Az Európai Bíróság végre odacsapott, és megmentette az Európai Tanács becsületét Orbán Viktorral szemben. Orbán pedig akkora pofont kapott az EU-tól, hogy piros arccal sétál hazáig.

Majdnem.

Egészen érdekes, hogy Orbán Viktor csak úgy kap pofont az EU-tól, hogy utána ő jön ki belőle jobban.

Ez történt akkor is, amikor a saját néppártjának több tagja is megszavazta a hetes cikkely szerinti eljárást elindítását Magyarország ellen. Orbán politikájára nézve nyilvánvalóan annak sem volt semmilyen hatása, hiszen pontosan tudja, hogy az „uniós atombomba” ledobása még évekig eltart majd, ha egyáltalán. Közben pedig az egész támadást felöltözteti Soros Györgynek, és itthon kampányol vele.

Nyilvánvalóan most sem az volt a cél, hogy megnyerjük a kvótapert. B-tervnek valószínűleg tök jó lett volna, de kétlem, hogy Orbán erre számított, és ez látszik a kormányzati kommunikációból is. Egyrészt a bírósági ítéletnek semmilyen gyakorlati következménye nincs. Mármint egy jogkövető tagországban nyilván lenne, ahogy Szlovákiában is van. De nálunk az uniós jog nem az élet menete, hanem politikai harc.

És Magyarországon ez a harc remekül működik a kormánynak. Főleg, hogy most pont ott tartunk a választások előtt, hogy a nagy ellenségek elkezdtek lepörögni, menekültek már nincsenek, az ellenzéket pedig Orbán nem akarja olyan magasba emelni, hogy valódi ellenfélnek tűnjön. Így jól jön, hogy egyszerre két ellenségünk is megtámad minket, miután Brüsszel (Luxemburg) erőlteti ránk a menekülteket.

Szijjártó Péter sokkal lényegretörőbben foglalta össze a bírósági ítéletet, mint a bíróság maga:

Brüsszel terroristákat akar Magyarországra költöztetni, és a bíróságot is megvették.

Nem számít, hogy amúgy nem terroristákról, hanem teljesen legális, ellenőrzött menekültekről van szó, mert ez a mondat érthető, az pedig, hogy „a szolidaritás nem lehet kétirányú utca” nem. Ugyanígy teljesen hihető a felháborodottan kalimpáló és hadarva jogi szakszövegeket soroló Trócsányi miniszter is, ha otthon nézném a tévében, simán elhinném, hogy botrány, ami történik.

Kósa Lajos pedig a vicc kedvéért rátolt egy Soros-tervet is az ügyre.

Korábban írtunk már róla, hogy Orbán szinte soha nem jön haza vesztesen Brüsszelből. Ez nem azért van, mert Brüsszel ügyetlen (amúgy az), hanem azért, mert az itthoni pályát úgy találta ki, hogy a brüsszeli vereség itt győzelem legyen.

Most is ez történt. Orbán kapott egy hatalmas pofont, zsebre rakta, és majd a kampányban előveszi, jól fog az még jönni.