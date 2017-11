Legyen a természet ihletése életed része! (X)

A modern életvitel rohanó hétköznapjai bizony egyre stresszesebbek. A tennivalók végeláthatatlan listája, a kiszámíthatatlan időbeosztás és a nyomás, hogy mindig elérhetőnek kell lenni bizony könnyen nyugtalanná és fásulttá tehetnek minket.

Mit szólnál hozzá, ha néhány egyszerű, apró lépéssel képes lennél a stressz menedzselésére?

1. Öleld át a természetet!

A természet képes nekünk segíteni abba, hogy visszaszerezzük az irányítást, azonban a túlhajszolt hétköznapok sajnos azt eredményezik, hogy 5-ből 4 ember* nem tud annyi időt tölteni a szabadban, amennyit szeretne. Pedig nem kell ehhez feltétlenül elutaznod – egyszerűen változtass a már bevált napi rutinodon, iktass be kitérőket, hogy útvonalaid érintsék a természetet! Sétálj a boltba a közeli park érintésével vagy ebédelj a szabadban akár egy kerthelyiségben. A frissen vágott fű illata, a madarak csiripelése és a csodaszép fák látványa megnyugtatja a lelket és a gondolataidat.

2. Ültesd el a boldogság magját!

Ha nincs lehetőséged kimenni a szabadba, hozd be magadhoz a természetet! A lakásodban vagy az íróasztalodon elhelyezett növények tökéletes eszközei annak, hogy egyensúlyba hozd a környezeted. Egy szép növény tökéletes fókuszpontot adhat távol a számítógépedtől és a telefonodtól – gondozásuk a nap leghektikusabb szakaszában is apró, kellemes kikapcsolódást jelenthet.

3. Teremtsd meg az érzékek mennyországát!

Az illatok képesek igazán arra, hogy kiragadjanak minket hétköznapi rutinból. Mi is lehet jobb mód arra, hogy az ilyen illatok egész nap velünk legyenek, mint az, ha ruháinkon hordozzuk őket magunkkal. Az emberek 80%* szerint ruháink friss illata képes bennünket jobb kedvre deríteni. Ezért hozta létre a Lenor az új Inspired by Nature termékcsaládját, melynek egész napon át tartó, friss illatai segítenek visszavonulni a természetbe, bárhol is vagyunk.

A Lenor Inspired by Nature termékcsaládja három egyedülálló természet ihlette illatvariánsban érhető el. A mélytengeri ásványok nyugalmat árasztó, akvatikus illata, a selyemakác élénkítő, mézes zamata és a shea vaj gazdag, bársonyos aromája segít, hogy mindig az idilli természet közelségében érezzük magunkat.

* A fogyasztói adatok egy online felmérés keretében kerültek begyűjtésre az az Egyesült Királyságban, Franciaországban, Lengyelországban, Németországban és Oroszországban, 5008 résztvevő megkérdezésével, reprezentatív minta alapján. A felmérés a P&G Fabric Care megbízásából készült a Lenor márka számára, a Bilendi közreműködésével 2016. december 16–20 között.