Nútféderes módszerrel teszik le a legtartósabb kültéri díszburkolatot

Letisztult, világos szín a divat a térkövek terén

Miközben többször is végiggondoljuk, milyen otthont és így milyen belsőt szeretnénk, milyen technikai megoldásokat, bútorokat, kiegészítőket válasszunk, a kerttel, az udvarral, a házhoz vezető úttal többnyire már csak akkor foglalkozunk, amikor felocsúdtunk az építkezésből. Nem árt olyan megoldást választani térkövezés terén, amely nem az aktuális trendeknek felel meg, hanem olyant, amely kiállja az idő próbáját. Az esztétikum és a funkcionalitás mellett ugyanis ugyanekkora jelentőséggel bír a tartósság is.

A világ sajnos arra tart, hogy egyre többet rohanunk, a mindennapjainkat stresszesen éljük, amikor hazamegyünk, semmire sem vágyunk, csak hogy magunk mögött hagyhassuk a problémákat. Egy frissítő ital, vagy fagyi, no meg szeretteink társaságában egy kellemes nyárestén jó kiülni a teraszra, a kertbe, de nem mindegy, ott milyen környezet vesz minket körbe. A kültéri kialakításban a letisztult, minimalista, pasztell, szürke, barna árnyalatai divatosak, és a trendeket követve ez sokáig így is marad. Az élénk, vad, erős színek ugyanis semmiképp nem járulnak hozzá a nyugodt pihenéshez. Anyagokat tekintve pedig a kő, a cserép, a tégla, a fa és az üveg az, amely a legkeresettebb az építőiparban. Sokkal egyértelműbb a helyzet a kültéri burkolatok tekintetében. Ott olyan anyagra van szükség, amelyet könnyű tisztítani, tartós és egyre nagyobb az igény a környezetbarát megoldásokra.

A Leier több évi fejlesztés után, hét éve vezette be és azóta is sikeresen alkalmazza az úgynevezett N+F, vagyis nútféderes kapcsolódási rendszerű térköveit, amelyek professzionális megoldást jelentenek és lakossági használatra is kiválóan alkalmasak. A Kaiserstein termékcsalád minden tagja ezzel a módszerrel alakítható ki. Az innovatív, nútféderes technológia amolyan fésűs távtartó szerkezetként kapcsolja össze az egyes díszburkolati elemeket. A távtartóknak nagy a teherelosztó és csúszásgátló képességük, így nem fordulhat elő – amely sok kültéri, különösen nagy erőhatásoknak kitett parkoló, kapufeljáró esetében tapasztalható -, hogy az elemek szét-, vagy elcsúsznak. Gyakorlati tapasztalatok alapján az N+F rendszertermékeknél ez a jelenség ismeretlen, így a garázslejárók, vagy meredek kaptatók is ideálisan kialakíthatóak.

Amikor térkövet választunk, számos tulajdonságot figyelembe kell vennünk. Valószínűleg fontos számunkra az esztétikum, a látvány, már csak azért is, mert nemcsak házunk belseje, hanem külseje és így a környezete is sokat elárul rólunk. Fontos az is, hogy időtálló megoldást válasszunk, amely tisztítása is könnyű, és ne kelljen attól se tartanunk, hogy az időjárási viszontagságok okoznak benne kárt. Az a jó térkő, amelynek nagy a hullámtörő tulajdonsága (megvédi a burkolatot a nagynyomású mosóberendezéssel történő tisztítás során), amely fagy- és olvasztósó-álló, csúszásmentes és nagy ellenálló képességű. A Kaiserstein termékcsalád épp ezek miatt is magán viselheti a CE (Európai Megfelelőség) jelzést, így a Leier garanciát vállal arra, hogy terméke megfelel a rá vonatkozó, így a felsorolt magas minőségi követelményeknek. A KAISER-Clean felületvédelemnek köszönhetően ráadásul a kézzel válogatott, méretpontos térkövek ellenállóak az UV-sugárzással, a mohával, az algákkal, a medencetisztító szerekkel, illetve a fűfélék és falevelek festékanyagaival szemben, de a zsírok, olajok és a vörösbor sem képes behatolni azok belsejébe, ezáltal felületük foltmentes marad.



Tisztításuk egyszerű, a szennyeződések eltávolítása enyhén lúgos vízzel, tavasszal és késő ősszel ajánlott. A nútféderes illesztésnek köszönhetően ez a típusú térkő gyorsan es egyszerűen lerakható, így kisebb felület esetében szakember segítsége nélkül is megépíthető, esetleges felszedés eseten pedig károsodás nélkül újra felhasználható.