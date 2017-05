Védje otthonát a nyár veszélyei ellen! (X)

Rengeteg energiát, időt és pénzt fektetünk abba, hogy életterünket szebbé varázsoljuk, az otthonunk tekintetében azonban a nyár az egyik legveszélyesebb időszak.

Az elmúlt években jellemzővé váltak az egyre nagyobb és hirtelen erővel lecsapó viharok. A statisztikák szerint 2008 és 2016 között havonta átlagosan közel 3 ezer, összesen több mint 280 000 viharral kapcsolatos kárbejelentés érkezett az Allianz Hungária Zrt-hez. Nem csoda, hogy a viharkároktól félnek a legtöbben – ezt az Allianz legújabb online felmérése is alátámasztja, amely a lakásbiztosítási szokásokat vizsgálta. De mire figyeljünk, hogy biztosítsuk otthonunk harmóniáját, illetve hogyan tudjuk mérsékelni az otthonunkat veszélyeztető károkat?

A szélsőséges időjárás semmit sem kímél

Ma már nem ritkák a hirtelen megjelenő viharok. Ezért mielőtt elmennénk otthonról, ügyeljünk arra, hogy a nyílászárók zárt állapotban legyenek. Az utóbbi évek szélviharai is folyamatosan figyelmeztetnek, hogy időnként javasolt a tetőburkolatok átvizsgálása is, hogy megelőzzük a további károkat, baleseteket.

Emellett a híradásokban, illetve az interneten is érdemes nyomon követni a várható időjárást és a kiadott figyelmeztetéseket, valamint letölteni az okostelefonunkra vészjelző alkalmazásokat.

A kertben található értékeinket is óvjuk meg

A szabadban használt kerti bútorok, berendezések többszázezer forintos értéket is képviselhetnek. Eltűnésük vagy rongálódásuk komoly anyagi veszteséget jelenthet. A kertben található növényzet is értéket jelent számunkra, amibe nem csak pénzt, de rengeteg időt és energiát is fektettünk, amelyet a májusban is tapasztalható nagyintenzitású jégeső percek alatt tönkre tehet. A kertben található dísznövények, saját magunknak termelt növények vihar, jégeső vagy egy felhőszakadás miatti veszteségei is mérsékelhetők erre szóló biztosítási fedezettel. Gondoljunk csak bele, mennyi mindennel rendeztük be a kertünket: kerti bútorok, gyerekjátékok, kutyaház, épített medence. Ezekre is köthető ma már kiegészítő biztosítás.

„A statisztikák alapján mindenki, akinek otthonát érte már kár, tudja, mennyire fontos az értékeink védelmében a lakásbiztosítási fedezet. A többéves lakás-kárbejelentési adatok pedig azt mutatják, hogy a nyár a legkárveszélyesebb időszak az évben, ezért javasoljuk, hogy otthonukat veszélyeztető károkra felkészülten, megfelelő lakásbiztosítási fedezettel vágjanak bele a nyárba” – hívta fel a figyelmet Szőke Tamás, az Allianz Hungária Zrt. nem-élet termék- és portfólió-menedzsment igazgatója.