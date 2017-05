Értékelheted az ingatlanosodat – vagy mások tapasztalatára alapozva választhatsz (X)

A Duna House bevállalta! Az ingatlanpiacon egyedüliként, új lehetőséggel rukkolt elő a cég, ezentúl a legmodernebb értékelési rendszer segítségével véleményezheted ingatlanosodat vagy megtalálhatod a hozzád legközelebbi szakembert.

Egy objektív szempontrendszer segítségével az ingatlanértékesítő kollégákat házon belül már eddig is minősítette a hálózat, de a most bevezetett rendszernek hála mostantól az ügyfeleknek publikus platformon is lehetőségük van őszintén elmondani a véleményüket. Bátor lépés a Duna House részéről nyilvánosan megmutatni a kollégáikról kapott ügyfélvéleményeket, de bevállalják, mert hiszik, hogy ezzel emelhetik az ingatlanközvetítői szolgáltatás renoméját és segítséget nyújthatnak leendő ügyfeleiknek a választásban.

A fejlesztés célja, hogy egyrészt megkönnyítse a magánemberek számára az eligazodást az ingatlanértékesítők között, legyen szó akár leendő eladóról, vagy otthont kereső vásárlóról. Másrészt a hálózat így szeretné motiválni értékesítőit abban, hogy még kiemelkedőbb szolgáltatást biztosítsanak, és a nyilvános értékelésben is jobb helyezést érjenek el.

„Az utóbbi években számtalan megkeresést kaptam, ahogy a kollégáim is, hogy tudunk-e jó ingatlanost ajánlani” – nyilatkozott Máté Ferenc, a cégcsoport vezérigazgató helyettese. „Bár nem ez volt a döntő érv a fejlesztés mellett, de tudtuk, hogy egyre nő az igény profi ingatlanos szakemberek iránt, és ennek az igénynek maximálisan meg kell felelnünk. A március vége óta elérhető Értékesítő Értékelő Rendszerünk segítségével a lehető legobjektívebb módon ajánljuk legjobbjainkat” – teszi hozzá. „Régóta működik belső teljesítményértékelő rendszerünk, ez a számítás alapja, mely az értékesítőink aktivitását, munkájának hatékonyságát különböző mutatók szerint méri. Ehhez jön korábbi eladóink, vevőink szubjektív pontozása és/vagy szöveges értékelése. Ügyfeleink facebook fiókjukkal vagy e-mailben tudnak értékelni, az értékesítési folyamat minden fázisában a megbízáskötéstől a mutatáson át az üzlet lezárásáig.”

A rendszer megalkotásánál cél volt, hogy egy adott területen, régióban legeredményesebb értékesítőiket külön is ajánlja a rendszer: a keresőben településre és névre is lehet keresni, az ingatlanosok neve, bemutatkozó szövege, valamint az elért csillagok és értékelések mellett a különböző karrier fokozatok láthatóak.

„Tudjuk, hogy olyat léptünk, amit eddig egyetlen versenytársunk sem mert meglépni, és ez kockázatokkal is jár. Tudjuk és tapasztaltuk a saját bőrünkön is, hogy a kritikákból lehet és kell táplálkozni, azokból lehet igazán jól építkezni. Hisszük, hogy ha kollégáink büszkén felvállalják magukat és tudásukat a külvilág felé, az segítség leendő ügyfeleink részére, sőt az egész szakma megítélésére. A fenti gondolatmenetből vezérelve alkottuk meg Értékesítő Értékelő Rendszerünket (ÉÉR), mely reméljük, Önnek is segítséget nyújt a választásban.” – olvasható a Duna House honlapján.

Dr. Mandel Katalin, a Magyar Franchise Szövetség főtitkára üdvözli az újítást. “Egy jól működő franchise hálózat folyamatosan fejleszti koncepcióját, szolgáltatásait, termékeit, az innováció a mindennapok részévé válik a rendszerben. A Duna House mindig innovatív megoldásokkal áll elő, példát mutatva evvel nemcsak az ingatlan szakmának, de a más területeken dolgozó franchise rendszereknek is.”