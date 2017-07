Drága mulatság a világ első holografikus mobilja

Új szereplő próbál betörni az okostelefonok piacára egy olyan eszközzel, ami a világ első holografikus médiaeszköze lesz. A Hydrogen nevű okostelefonra „holografikus kijelző” kerül, de azt még nem mondták el, hogy ez pontosan mit is jelent. Emellett moduláris kamerát is kap.

Az amerikai Red Digital Cinema Camera Company gyártó leginkább felső kategóriás csúcskameráiról ismert, amiket olyan nagy költségvetésű mozifilmek készítéseinél használtak, mint például a Transformers: The Last Knight, a Guardian of the Galaxy Vol. 2, vagy A Mentőexpedíció. A cég most új vizekre evez, és okostelefont ad ki.

Csütörtökön jelentették be egy szűkszavű közleményben, hogy 2018 első felében dobják piacra Hydrogen One nevű készüléküket. Az androidos telefon különlegessége egy 5,7 hüvelykes, nanotechnológián alapuló „holografikus kijelző” lesz, ami képes lesz váltogatni a “2D-s, sztereoszkopikus 3D, a holografikus tartalmak, valamint az interaktív játékok” megjelenítése közt. Az még kérdéses, hogy mennyire lesz éles a képe, de a RED állítása szerint az egyedi kijelzőtechnológia a 3D-s holografikus tartalmakat bármiféle szemüveges kiegészítő nélkül jeleníti meg. Azt egyelőre nem ismertették bővebben, hogy ezek a tartalmak miben is fognak különbözni a hagyományos 3D-s tartalmaktól.

A Hydrogen One emellett egy moduláris kamera egységet is kínál majd, így a felhasználók céljuktól függően váltogathatnak többféle kameramodul közül, amiket kimondottan állóképek, vagy mozgóképek készítésére fejlesztenek. Lesz egy olyan modul is, ami 3D-s felvételeket tud rögzíteni a RED saját holografikus formátumában, amit Hydrogen névre kereszteltek. Ezek csak a telefon megjelenése után később válnak elérhetővé. Emellett a kompatibilis lesz a márka kameráival.

A cég a hangzásról sem feledkezett meg, egy olyan „multidimenzionális” hangformátumot támogat majd az eszköz, ami „illeszkedik a holografikus tartalmakhoz”. A cég marketingese szerint az 5.1-hez hasonló élményre kell gondolni, csak fülhallgatón keresztül. Az eddig közzétett egyetlen fotó szerint ehhez megtartják a 3,5 millis jack-aljzatot.

Ugyan a specifikációkról több nem derült ki, azt már tudni, hogy kétféle változatban adják ki: 1200 dollárért (kb. 326 ezer forint) az alumíniumból, míg 1600 dollárért (kb. 435 ezer forint) a titánból készült modellhez juthatunk hozzá (természetesen ezt adóterhek és szállítás nélkül kell érteni). Az előrendelés már elindult a RED weboldalán, de a szállítást csak 2018 első negyedévében kezdik meg.