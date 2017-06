Itt a legszebb mobiljáték folytatása, amivel még az elnök is játszott

Az ideig WWDC fejlesztői konferencia egyik legnagyobb meglepetése a Monument Valley nevű mobiljáték második részének bejelentése volt, ami már megvásárolható az App Store-ból. A fejlesztők az előző résznél összetettebb, csavarosabb mechanikát ígérnek a megszokott gyönyörű tervezés és elképesztő hangulat mellett.

A Ustwo Games által fejlesztett Monument Valley azon játékok közé tartozik, amit sok más fejlesztő próbál lemásolni, nem véletlenül: eredeti, színes dizájnja, és ötletes mechanikájának köszönhetően az egyik legjobb izometrikus puzzlejáték, ami valaha készült mobilra.

Megjelenése óta mintegy 50 millióan töltötték le, és 2014-ben elnyerte az Apple Game of The Year díját is. Sokaknak pedig a Netflix House of Cards (Kártyavár) sorozatából lehet ismerős: Frank Underwood, az amerikai elnök a harmadik széria ötödik részében ezt a játékot csépeli, az epizód hatására a játék eladásai is az egekbe szöktek.

A WWDC nyitóbeszéde alatt sok játékos szeme csillant meg, mikor az Apple éppen az App Store ősszel érkező új dizájnját mutatta be: a napi ajánlatoknak dedikált fülön ugyanis ott virított a Monument Valley második része.

Dizájn terén ugyanazt a finom átmenetekkel, de immár élénkebb színekkel operáló megjelenítést kapjuk, mint az első etapban. A szokásos módon a 3D-s, geometrikus építményekben kell eljutnunk egyik pontból a másikba, viszont mechanika terén csavartak egy kicsit a fejlesztők: már nemcsak egy, de egyszerre kettő karakterrel kell megoldanunk a feladatokat, egy anyuka és kislánya az új történet hősei, akiket el kell vezetnünk egymáshoz.

A fejlesztők ezzel egyben szerepet szántak a történetmesélésnek is: a Ro nevű anya és gyermeke kapcsolata fokozatosan mélyül el, az édesanya mozdulatait eleinte csak másolja a lurkó, aki idővel önállóbbá válik.

Az édesanyák alulprezentáltak a videojátékokban, és ha mégis megjelennek, általában olyan érzékeny karakterek, akiket meg kell védenünk. A személyiségüket arra a tényre építik fel, hogy van egy gyerekük, és kész. A Monument Valley 2-ben nem csak azért van jelen, hogy megvédje és tanítsa gyermekét, de egyben egy befolyásos és erőteljes szereplője is a világnak.”

“Ha tudsz egy olyan játékot csinálni, amiben a karaktereknek nincs arcuk, és el tudod mesélni, miként fejlődik egy édesanya és gyermeke kapcsolata az évek során, akkor bármit el tudsz mesélni egy játékban” – gondolja az egyik fejlesztő.

A Monument Valley második része 1790 forintért már megvásárolható az App Store-ból iPadre és iPhone-okra, míg az első részt jelen pillanatban 1490 forintért zsákolhatjuk be, ha még nem tettük volna.A fejlesztők beígérték az androidos verziót is, ami az előző részt alapul véve pár hónap csúszással megérkezhet.

Olyan lett az új iPad, mint egy Mac Sok újdonságot nem hoz az ősszel érkező iOS 11, viszont annál érdekesebben működik majd az új iPad Prón: majd' hogy nem asztali gépet csináltak belőle.