Új munkája van a közmédia adateltitkoló volt kommunikációs vezetőjének

A budapesti vizes vébét szervező állami cégnél, a Bp2017 NKft.-nél bukkant fel a korábban közérdekű adatok eltitkolása miatt ügyészségi megrovásban részesített Lencsó Rita.

Lencsó Rita neve akkor vált szélesebb körben is ismertté, amikor az ügyészség megrovásban részesítette, amiért a Médiaszolgáltatás Támogató és Vagyonkezelő Alap (MTVA) közérdekű adatokat zárt el az Átlátszó.hu tényfeltáró médium munkatársaitól. Az ügyészség szerint ugyanis Lencsó felelősségi körébe tartozott volna, hogy az MTVA végrehajtsa azt a korábban már jogerőssé vált bírósági végzést, ami alapján ki kellett volna adni többek között a Marslakók című televíziós sorozatra vonatkozó műsorgyártói szerződéseket. Az ügyben az Átlátszó a feljelentést közérdekű adatok eltitkolása miatt ismeretlen tettes ellen még 2013 szeptemberében tette, a nyomozás két és fél évvel később ért véget. Lencsót egyedüliként tette felelőssé az ügyészség. Vele szemben büntetlen előéletére és az adatok utóbb megtörtént kiadására tekintettel, valamint a cselekmény társadalomra veszélyességének csekély foka miatt az eljáró ügyész a legenyhébb büntetés alkalmazását sem tartotta szükségesnek, ezért részesítette csupán megrovásban.

Lencsóról nemrég kezdett el az a szóbeszéd terjedni, hogy sajtófőnöki munkát kapott a 35 nap múlva kezdődő budapesti vizes vébét szervező Bp2017 Nkft.-nél. Az állami vállalat azonban csak annyit erősített meg írásban, hogy náluk dolgozik Lencsó, az közlésük szerint nem igaz, hogy sajtófőnök is lenne. A Bp2017-től csütörtökön délután érkezett válasz után visszakérdeztünk, hogy akkor pontosan miből is áll Lencsó feladatköre, de arra egyelőre nem válaszoltak. Telefonon utolértük viszont a cég két munkatársát is, akiktől azt tudtuk meg, hogy Lencsó pr-munkatársként dolgozik. Lencsó feladata többek között, hogy a vizes vébé kommunikációs megbízását elnyerő, Szijjártó Péter külgazdasági miniszter barátjaként ismert Kuna Tibor érdekeltségébe tartozó Trinity Communications kommunikációs ügynökséggel folyamatos legyen a kapcsolat.

Lencsó 2004 és 2010 között a TV2 pr-vezetője volt, majd ezután az Operettszínház sajtófőnöke lett. 2012-től irányította a közmédia (MTVA) sajtóirodáját, ahonnan az akkor már folyamatban lévő nyomozás ideje alatt, 2014 nyarán távozott: az akkori sajtóhírek szerint kirúgták, ő azonban azt mondta, maga mondott fel. Ekkor a Magyar Állami Operaháznak kezdett el dolgozni.

Az állami tulajdonú Bp2017 Kft.-nél egyébként más egykori közmédiás is dolgozik. A vizes vébé sajtófőnöke az a Borsa Miklós egykori köztévés hírolvasó, akit 2015-ben fizikai és verbális inzultus ért Balatonfüreden, amikor egy étteremből hazafelé tartva egy ismeretlen férfi odalépett elé, megkérdezte tőle, hogy ő mondja-e a híreket a köztévében, majd az igen után az ismeretlen férfi egy “Most hazudj!” felkiáltással leütötte a híradóst, akinek ezek után a fején fekete monokli látszott. Borsa nem sokkal az inzultus után úgy döntött, nem tér vissza a köztévéhez. Szintén a vizes vébé kommunikációján dolgozik a TV2 egykori vezérigazgatójának, Várdy Zoltánnak a felesége, Várdy Lili. A kommunikációs vezető egyébként korábban a Burda International médiavállalat varsói részlegének dolgozott, de volt a Marquard Media marketing és pr igazgatója, a Vianovo.hu vezető szerkesztője, illetve a BBC World Service és az MTV újságíró-riportere is.

Kiemelt kép: Lencsó Rita, a Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap (MTVA) kommunikációs igazgatójaként 2014. május 28-án. MTI Fotó: Koszticsák Szilárd