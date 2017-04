Ezt a nem akármilyen e-mailt kapták az Origo munkatársai Száraz Istvántól

Megszereztük azt a levelet, amelyet Száraz István, az Origót működtető New Wave Media tulajdonosa küldött a vállalat dolgozóinak, és amelyben egyebek mellett új motivációs megoldások bevezetését ígéri.

Ahogyan arról a hvg.hu beszámolt, körlevelet küldött Száraz István, az időközben New Wave Media Groupra átkeresztelt Origo Media vezérigazgatója a Magyar Telekomtól tavaly megvásárolt vállalat dolgozóinak. A körlevélben a vezető azzal kezdi, hogy mérföldkőhöz érkezett a vállalatcsoport, ennek jegyében kerül sor a névváltásra. A levélből rögtön ezután kiderül, hogy ezzel összefüggésben megváltozik a céges arculat, hamarosan új logójuk és honlapjuk lesz, illetve megváltozik a nem szerkesztőségi dolgozók e-mail címe. Ennél érdekesebb része a levélnek, hogy a cégvezető szeretné fokozni az Origo munkavállalóinak motiváltságát. Igaz, ennek mikéntjére túl sokat nem fecsérelt a levélben, nem derül ki például, hogyan próbálja megállítani a már hosszabb ideje tartó elvándorlást. (A levél kiküldése óta egyébként az elmúlt napokban még magasabb fokozatba kapcsolt a távozási hullám a cégnél.)

Az e-mail alapján kiderül az is, hogy a vállalat expanzióra készül idén, ennek érdekében pedig kibővítik az értékesítési partnerhálózatukat. CSR (azaz vállalati társadalmi felelősségvállalási) projektbe is belekezdenek, amelynek keretében a hátrányos helyzetben lévő emberek támogatását, valamint a tehetséggondozást állítják fókuszba. (Ez a kezdeményezésük különösen érdekes annak fényében, hogy a portálon épp a hátrányos helyzetűekért is küzdő civil mozgalmak múlt heti, Hősök terén megrendezett demonstrációjáról manipulálták olvasóikat a Fidesz Lendvay utcai székházából elkészített képsorozattal, átnyúlva a fotórovat vezetőjének, Ostyáni Jánosnak a feje fölött, aki ezt megelégelve távozott a cégtől.)

Számokkal próbálták igazolni a sikert

A levél egyébként azzal zárul, hogy a Száraz vezette cég csapata generálta a “legtöbb oldalletöltést a médiapiacon” márciusban. Ami egyébként a piac által etalonnak tekintett Digitális Közönségmérési Tanács (DKT) adatai alapján csoportszinten tulajdonképpen még igaz is, hiszen a legnagyobb PV-t (page view-t, más szóval oldalletöltést) március 1. és március 31. között valóban az Origo-NWM produkálta: 519.296.823 PV-jük volt. Az Indexet is működtető CEMP-nek 518.848.243 PV-je volt, majd éppen csak kicsivel lemaradva következett a 24.hu-t is portfóliójában tudó CM Sales 518.848.233 page view-val.

Csakhogy a piac hosszú ideje már nem igazán a PV nevű mutatóra, hanem az RU-ra (real user, azaz valódi felhasználó) figyel. RU terén pedig a CEMP végzett az első helyen: 4.800.539 valódi userrel, a második helyen a CM Sales volt 4.731.542 felhasználóval. Az Origo-NWM csoport pedig csak a harmadik helyet tudta megszerezni a rangsorban: 4.715.985 látogatójuk volt. (DKT, 2017.03.01-2017.03.31, teljes forgalom)

Ha pedig oldal, nem pedig cégcsoport szinten vizsgáljuk a helyezéseket, és mégis maradunk a Száraz István által szorgalmazott PV-nél, akkor sem mondhatjuk, hogy övék volt a legjobb érték, hiszen 185.553.893 PV-ja volt az index.hu-nak, míg az origo.hu-nak 125.443.927.

Íme a teljes levél, amit Száraz István küldött:

Kedves Kollégák! Egy évvel a felvásárlás után újabb mérföldkőhöz érkeztünk. Mint tudjátok, az Origo Zrt. és a New Wave Media egyesítése óta azon munkálkodunk, hogy a két cég mögötti apparátus és az operatív tevékenységek összehangolásával egy erős, fejlődő és előremutató céget hozzunk létre. Ennek a folyamatnak egy fontos állomása, amikor egy ernyő alá vonhatjuk a márkáinkat, megtartva azok erősségét és sokszínűségét. A közös brand: New Wave Media Group Zrt. – Origo Zrt. helyett mostantól ezen a cégnéven folytatjuk munkánkat. Vállalatunk 2017-ben is folytatja expanzív stratégiáját, bővítjük többek között sales partnerhálózatukat. Idén több termékoldal kap az aktuális trendeknek megfelelő formát, és technológiai fejlesztésekben is haladunk tovább. CSR tevékenységünket illetően a hátrányos helyzetben lévők támogatását, valamint a tehetséggondozást állítottuk fókuszba. A változáshoz új céges logó és arculat társul majd, szintén új céges honlappal, amelyet hamarosan meg is mutatunk. A céges logónkat cserélni fogjuk a portfólió minden tagjánál, a kapcsolódó kommunikációs felületeken, az ügyviteli és a marketinges anyagokban, és természetesen az iroda dizájnjában is. A szerkesztőségi e-mail címek nem változnak, a többi területen dolgozók kollégáké viszont a közeljövőben @nwmgroup.hu végződésre változik. New Wave Media Groupként is arra fogunk törekedni, hogy olyan munkahelyet biztosítsunk, ahol mindenki megtalálja a számítását, a motiváltság fokozására pedig különböző eszközöket dolgozunk ki. Célunk továbbra is a magas minőségű szolgáltatásnyújtás és a fogyasztók kiszolgálása minden fronton, amelyben továbbra is számítunk rátok! Eddigi munkátokat ezúton is köszönöm! A sikert mi sem bizonyítja jobban, mint hogy 2017 márciusában mi generáltuk a legtöbb oldalletöltést a médiapiacon. Gratulálok Nektek! Kérdés esetén szívesen állok rendelkezésre, üdvözlettel: Száraz István

Kiemelt kép: Száraz István, az Origo-NWM vezérigazgatója. Fotó: MTI