Azon olvadozik az internet, hogy így néz ki egy flamingófióka

A madárfiókákról kialakult egy kép az emberek fejében, ami nagyjából így néz ki:

Na most ehhez képest egy Twitter-felhasználó a napokban megosztott néhány fotót közösségi oldalán egy újszülött flamingófiókáról, ami pillanatok alatt kiverte mindenkinél a cukiságbiztosítékot.

BABY FLAMINGO!!!! ヾ(。◕ฺ∀◕ฺ)ノ Who's trying so hard to flamingo pic.twitter.com/LmOtW9lwZA

— ✿Celesse✿ (@celesse) June 29, 2017