Meghalt David Cassidy

Az amerikai színész, énekes 67 évesen, szerettei körében hunyt el.

A ’70-es évek tinisztárjának, popikonjának halálhírét családja jelentette be. A BBC szerint David Cassidy múlt héten került kórházba többszörös szervelégtelenséggel, de már korábban megromlott egészségügyi állapota. Időskori elbutulást állapítottak meg nála, befejezte a turnézást, mint mondta, azért, élvezhesse az életet.

Nevéhez fűződik többek között az I Think I Love You című sláger, de többször is elnyerte a Grammy-díjat, és több mint 30 millió lemezt adott el.

A BBC szerint a ’70-es években nagyobb rajongótábora volt, mint a Beatlesnek és Elvis Presleynek.

A Rolling Stone magazin emlékeztetett rá, hogy David Cassidy tiniként lett színész, a The Partridge Family című sorozatában a kitalált zenekar pedig valódi popikonná tette. Viharos magánélete – háromszor vált el – utolsó éveiben mégis csődbe jutott, ittas vezetés miatt háromszor letartóztatták.