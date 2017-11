A New York Times is ír Kerényi és Marton zaklatásairól

A magyar ügyek elérték a világsajtó ingerküszöbét.

Az egyik legnagyobb hírügynökség, az Associated Press beszámolt arról, hogy a Budapesti Operettszínház kirúgta Kerényi Miklós Gábort napvilágra került zaklatási ügyei miatt. A hírt számos nagy külföldi lap átvette, többek között a New York Times és a Washington Post is. A cikkben beszámolnak Maros Ákos színész-táncos történetéről, aki arccal és névvel vállalta, hogy 1994-ben Kerényi “büntetésből” egy vállfával fenekelte el őt. Megemlítik Marton László esetét is, akit a Vígszínház menesztett, miután Sárosdi Lilla és több másik áldozat előállt azzal, hogyan zaklatta őket régebben.

Kerényi tegnap bocsánatot kért, amelyben nem tagadta az esetet, de szerinte ez „közös megegyezésen alapuló valami volt két felnőtt ember között.” Közleményt is kiadott, amelyben azt írja, sohasem akart senkit megalázni, legfeljebb „a művészi érzékenység és a teljes belefeledkezés, a mérhetetlen művészi szabadságvágy okán” feszegette a határokat. Maros Ákos nevetségesnek nevezte a bocsánatkérést.