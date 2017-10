Film készül az egyik leghíresebb magyarról, aki nem Majka haverja

Jövőre mutatják be két, első nagyjátékfilmes páros, Topolánszky Tamás Yvan rendező és Sümeghy Claudia (ők csinálták a DVNA teaserét) producer tévéfilmjét a Casablanca magyar származású rendezőjéről, Michael Curtizről, azaz Kertész Mihályról. A forgatás utolsó napjain néztük meg a díszletet, és megismerkedtünk azzal az ikerpárral, akik a lehető legnagyobb méltósággal viselték az 1942-es film forgatókönyvíróinak, Julis J. és Philip G. Epstein frizuráját, a madárfészket. Yan és Rafael Feldmant maga a rendező szúrta ki a Master of Sex című sorozatból, aztán kiderült, hogy régi Casablanca-rajongókról van szó, és sikerült megnyerni őket a magyar produkcióra, ráadásul a kopasz fejet is bevállalták.

Sümeghyék 120 milliós (ehhez jön hozzá a tao) NMHH-s támogatásból forgatták le 19 nap alatt a Casablanca rendezőjéről és lányáról, Kittyről szóló filmet. A Curtiz egyrészt a Hollywood aranykorának hangulatát igyekszik bemutatni, másrészt azt, hogyan készült a Casablanca. Kertész Mihály szerepét Lengyel Ferenc (a Katona József Színház színésze, Parkoló, Anyám és más futóbolondok a családból című filmek szereplője) játssza, akinél még arra is figyeltek, hogy ne legyen túl jó az angolja, elvégre Curtiz is rosszul beszélt. Topolánszky Tamás szerette volna, ha minden szereplő a karaktere nyelvét beszéli. Magyar színészek így alig szerepelnek Lengyel Ferencen és a Curtiz lányát alakító Dobos Evelinen kívül, aki először a köztévén futó Egynyári kalandban játszott, aztán szerepet kapott Nemes Jeles László új filmjében, a Sunsetben Jakab Juli mellett. Rajtuk kívül Bordán Irén lánya, Bordán Lili szintén szerepet kapott a Curtizben, de ő már évek óta Los Angelesben él.

Nagy seggfej, jó filmes karakter.

– mondta Sümeghy Claudia a bejáráson Curtizről, akiről szeretnék, hogy itthon is több szó essen.



Nem véletlenül fogalmazott így, az a tapasztalata, hogy külföldön sokkal nagyobb Michael Curtiz neve. Nálunk viszont többen kérdezték, hogy miért készítenek a Sorstalanság írójáról, vagy Tony Curtis rokonáróléppen Majka haverjáról filmet. Egy olyan személyről akartak forgatni, aki magyar származású, de külföldön legalább akkora elismerés övezi, mint Magyarországon, sőt. Curtizre pedig illik a leírás: egy magyar zsidó családba született Budapesten, és először színészként akart befutni, majd Európa-szerte készített filmeket. A 20-as évek közepén utazott Amerikába, és majdnem 30 évig dolgozott a Warnersnak, a legismertebb filmje pedig a Casablanca Humphrey Bogarttal és Ingrid Bergmannal, amiért Oscar-díjat is nyert. Bogart természetesen a Curtizben is megjelenik majd, de homályosan, éppen csak annyira, hogy ne jöjjünk rá, hogy nem az igazit látjuk a képen.

A Curtiz forgatókönyvét Bak Zsuzsanna írta, de a Legendary Entertainment munkatársa, Ward Parry is segített, hogy minél jobban illeszkedjen a szöveg a 40-es évek Amerikájához. A noiros, fekete-fehér filmet a Szürke senkik operatőre, Dévényi Zoltán veszi fel, illetve Sümeghy Claudiát egy másik producer, Hutlassa Barnabás is segíti, aki dolgozott a Hurokban, a Kincsemben, és a november végén a mozikba kerülő Viszkisben is.

A filmet pár napig még forgatják a pomázi stúdióban, és tavasszal szeretnék fesztiváloztatni, mielőtt október környékén bemutatják a tévében. Sümeghy elmondta, hogy örülnének, ha szélesebb közönség látná az egész estés Curtizt, úgyhogy a terveik szerint kisebb mozikban lehet később megnézni.