Minden sorozatgyilkos egy lelki roncs

Szerettük a Netflix új sorozatát, a David Fincher jegyezte Mindhuntert, melyben minden fontos szereplő valóban létezett, és felfoghatatlan dolgokat művelt. Kik voltak ők?

A Netflix még a Stranger Things második évada előtt mutatta be David Fincher sorozatát, a Mindhuntert. Az első rész után megírtuk, hogy mire számíthat az ember, és a gyorsan kiosztott 9-es értékelés is hozta az elvárásokat, az érdektelen magánéleti jeleneteket leszámítva. Fincher belemászott a pszichopaták és szociopaták fejébe, ráadásul ha úgy vesszük, nem is volt nehéz dolga. A Mindhunter összes fontos karaktere alaposan követi a megtörtént eseteket és igazi gyilkosokat. A cikk spoilereket tartalmaz.

A sorozat John E. Douglas könyve alapján készült, és bemutatja, hogyan próbálta az FBI a gyilkosokkal tartani a tempót. Douglas adja Holden Ford (Jonathan Groff) karakterét, tényleg az FBI sorozatgyilkosokkal foglalkozó különleges egységéhez tartozott. Ők rendszerezték, ki miért, és hogyan öl, pontosan, előre megtervezve, vagy hirtelen felindulásból. Profilozó nyomozóként hírhedt amerikai sorozatgyilkosokat interjúvolt meg Charles Mansontól Ed Kemperig. A könyv pedig eddig sem volt ismeretlen Hollywoodban, A bárányok hallgatnak Jack Crawford ügynöke sem születhetett volna meg Douglas nélkül. A sorozatban Bill Tench (Holt McCallany) karaktere szintén valós, Robert K. Ressler ügynök ihlette, aki a 70-es évektől dolgozott az FBI-nál, komoly ügyeken dolgozott, és a 80-as években először ő szedte össze a megoldatlan gyilkosságokat Amerikában.

A Mindhunter szinte végig a gyilkosok motivációira és a konkrét ügyekre koncentrál. Aki viszont felmegy a Netflixre, mert az aberrált pszichopaták érdeklik, az magasról tenni fog a szerelmi szálra, vagy épp arra, hogy miért nem beszél Holden társának fia. Nehezen lehet mindennapi problémákat és egy nekrofilt egy lapon emlegetni: sajnálhatjuk, hogy az FBI-ügynök egyébként is valószerűtlen kapcsolata szétesik egy hippivel, de közben mindenki azt várja, hogy Holden menjen vissza az egyik őrülthöz, és szedje ki belőle, mit miért tett, szerette-e az anyja vagy sem. Az összeszedett, nem spontán sorozatgyilkosoknál ugyanis szinte mindig kiderült, hogy sérült az apakép.

Ed Kemper és a többiek

A Mindhunter története szerint a profilozást Ed Kemperrel indították el. Cameron Britton játssza Kempert, aki tényleg ennyire félelmetesen nézett ki a maga 206 centijével. Kemper összesen tíz embert ölt meg, egy kivétellel nőket. A szülei elváltak, anyja sosem mutatta ki a szeretetét, amin az sem segített, hogy a fiatal Kemper testvére babáit amputálta, és macskákat kínzott. Anyja félt, hogy kárt tesz valakiben, ezért előfordult, hogy a pincébe zárta.

Ed Kemper először 15 évesen, 1964-ben lőtte le a nagyszüleit. Nagypapáját igazából csak azért, hogy ne találja holtan a feleségét. A jelenleg is a kaliforniai börtönben ülő sorozatgyilkos különös kegyetlenséggel ölte meg az anyját és a barátnőjét, az áldozatait meg is erőszakolta.

A legérdekesebb az egészben, hogy a szemüveges óriás elsőre egy kedves férfinak tűnik a sorozatban, 145-ös IQ-val, és úgy beszél a történeteiről, akár a tegnapi vacsorájáról. Furcsa, bizalmi kapcsolatot alakít ki Holdennel, aki mintha

nehezen tudna attól az apró részlettől elvonatkoztatni, hogy egy manipulatív pszichopatával ül szemben.

Kemper mellett Jerry Brudos szintén valós személy. 1968 és 1969 között, 28 évesen legalább öt fiatal lányt akasztott fel, fojtott meg. Tényleg odavolt a cipőkért, szexuálisan vonzódott hozzájuk, és tényleg lánynak szerette volna az anyja, ahogy Monte Ralph Rissell is 19 évesen került börtönbe, miután megölt öt nőt, és még többet erőszakolt meg.

Az utolsó részben Richard Specket ismerhettük meg, aki 1961-ben egy részeg estén ölt meg nyolc nővértanoncot. Betört a lakásukba, egyenként megkötözte az áldozatait, de egy valakit elfelejtett. Csak annyi nem stimmel, hogy a Mindhunterben Speck úgy magyarázza a tömegmészárlást, hogy egyszerűen

nem az ő estéjük volt (it just wasn’t their night)

– utalva a nyolc meggyilkolt lányra.

Tényleg Richard Speck szájából hangzott el a fenti mondat, de ő is egy cellatársát idézhette.

A kilencedik lány egy fülöp-szigeteki cserediák, Corazon Amurao volt. Ő az ágy alá bújt, Speck pedig elfelejtette, hányan aludtak eredetileg a lakásban. Aurao a második emeletről az ablakon át távozott, és azt üvöltözte, hogy „a barátaim mind meghaltak, ó istenem, én vagyok az egyetlen túlélő.” 1966-ban Speck nem tagadta a gyilkosságokat, de azt is elismerte, hogy annyit ivott és drogozott, hogy nem sok mindenre emlékszik. 1991-ben szívrohamban halt meg az illinois-i börtönben.

Ki lehet a szemüveges alak?

A Mindhunter első évadát rejtélyesen végigkövette egy ijesztő, szemüveges férfi, néha egy harisnyával a fején. A főcím előtt tűnt fel anélkül, hogy bármit megtudjunk róla. Ha a Netflix nem jelenti be a második évadot, akkor is tiszta sor, hogy még muszáj kibontaniuk ezt a szálat. Annyit azért lehetett sejteni, hogy egy sorozatgyilkosról van szó, a külső jegyekből és az apró részletekből pedig kiderült, hogy Dennis Rader a megoldás, aki saját magának adott becenevet. Ő a B.T.K.

Rader azért sem szerepelhetett eddig, mert 2005-ben sikerült csak elfogni annak ellenére, hogy a férfi minden tőle telhetőt megtett, hogy felhívja magára a figyelmet. Verseket írt az újságoknak, leveleket küldött a rendőrségnek. Sőt, Dennis Rader adott pár ötletet, hogyan hivatkozhat rá a média.

Hány embert kell megölnöm, hogy megkapjam a nevem a lapokban vagy a nemzetközi hírnevet? Kéne nekem valami név: eddig hét, és még mennyi jöhet. A következők tetszenek, és nektek? B.T.K. (bind-torture-kill, azaz kötözés, kínzás, ölés utalva a saját módszereire), FOJTOGATÓ, A WICHITAI (innen származik), AKASZTÓFA, A WICHITAI MÉSZÁROS, A FOJTOGATÓ FANTOM, A FULLASZTÓ.

A sorozatgyilkos összesen nyolc nőt és két férfit fojtott meg kötéllel és zacskóval, vagy késelt meg. Rader szinte a közönségnek ölt, egy elmaradt gyilkosságáról verset költött Ó, Anna, miért nem tűntél fel? címmel. „Tökéletesen tiszta tavaszi este egy deviáns élvezethez” – írta. A 63 éves Anna Williams megbabonázta Radert, aki kifigyelte, követte, és egy este órákon át várta a lakásán, hogy megölje, és ahogy eddig, elvigyen valamit a helyszínről emlékbe. De Williams táncolni ment, és utána nem egyből rohant haza, hanem meglátogatta a lányát, így Rader feladta.

Rader házas volt, és két gyerek apja, szóval már egy olyan teória is létezik, miszerint a férfi lánya az FBI-ügynök barátnője, Debbie (Hannah Gross) lehet a Netflixen. Debbie az első részben egy detroiti zenekart nézett meg, és Rader lánya szintén Detroitban tartózkodott, mikor elfogták az apját. Sőt, Rader a rajtaütés előtti estén beszélt a lányával, hogy ne felejtsen el olajat cserélni a kocsijában, Debbie pedig éppen ezt mulasztotta el a sorozat vége felé.

Az apám emlékeztetett mindig, hogy cseréljek olajat, talán te is megtehetnéd ezt.

– mondta Holdennek.

Az elméletben annyi csak a hiba, hogy az 1945-ös Rader 8 éves volt, mikor a filmbeli Debbie megszületett. David Fincher öt évadot képzelt el, úgyhogy esélyes, hogy ez a szál nem a következőben kap főszerepet, elvégre Radert csak 2005-ben kapták el egy floppy miatt. A tetteivel büszkélkedett a hatóságoknak, de a lemez rejtett információkat tartalmazott, és elvezették a rendőrséget hozzá. Dennis Rader tíz embert ölt meg, és mindegyikükért teljes életfogytiglant kapott. A gyilkosságokat beismerte, ahogy azt is, milyen fétisei voltak, és hogyan kivitelezte a gyilkosságokat. Jelenleg is egy kansasi börtönben őrzik. Hogy akár ő, akár a többi még élő sorozatgyilkos látta-e a Mindhuntert, és mit szólt hozzá, arról egyelőre nem tudni.

