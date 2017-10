Már több, mint 200 nő vádolja szexuális zaklatással az Oscar-jelölt filmest

Növekszik a botrány James Toback körül, akivel kapcsolatban egyre több nőről derül ki, hogy molesztálta a filmes.

Miként beszámoltunk róla, a hétvégén a Los Angeles Times szállította az újabb leleplező cikket, melyben 38 nő vádolta meg szexuális zaklatással az Oscarra is jelölt James Toback forgatókönyvírót és rendezőt.

Az egyebek mellett a Védtelenül, a Bugsy, és a Harvard sztori című filmeket is jegyző Toback tagadta a vádakat és azzal védekezett, hogy soha nem is találkozott a szóban forgó nőkkel. Ehhez képest az LA Times cikkének szerzője, Glenn Whipp ma a Twitteren (via 444) közölte, hogy a cikk közzététele óta további 193 nő jelentkezett a lapnál azzal, hogy az évtizedek során őket is molesztálta a filmes, azaz

jelenleg már 231 nő vádolja szexuális zaklatással Tobacket.

