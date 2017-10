Minden, ami a Star Wars: Az utolsó Jedik új traileréből kiderül

Hihetetlen módon az áprilisi első előzetes óta nem kapott komolyabb promót Az utolsó Jedik (nem számítva egy werkvideót, amit ITT jól kis is elemeztünk), mígnem Mark Hamill néhány hete „óvatlanul” elkotyogta, hogy október 9-én este (nálunk 10-én hajnalban) várható a második trailer. Erre mit ad Isten: múlt vasárnap a Lucasfilm is megerősítette a kedvcsináló érkezését és íme, most itt is van az előzetes:

Az utolsó Jedik színfalak mögötti videója több izgalmat rejt, mint hinnéd A két és fél perces videóban számtalan részlet és apró infómorzsa van elrejtve, ezért az elejétől a végégig kielemeztük a látottakat, hogy neked már ne kelljen. Videó.

A trailer számos újdonságot tartalmaz, ezek közül szemezgettünk:

1. Új birodalmi lépegetők

Azért az látszik, hogy ha nem is érte el a technikai szingularitás végét a Star Wars univerzuma, van még fejlődés, itt például egyből felpimpelt AT-AT lépegetőket látunk. A Disney persze hülye is lenne a merchandisingot leépíteni, és ügyesen csak fokról fokra újít, hogy a régi rajongók ne kapjanak agyérgörcsöt a hirtelen változtatások miatt. Ez egyébként ugyanaz a bolygó, aminek felsízne alatt vörös homok található, ezt verik fel a furcsa új járművek a „földelést biztosító villámhárítóikkal”.

2. Kylo Ren szerepet vált?

Darth Vader örökségének legnagyobb rajongója erőteljes képeket kapott a trailerben, ismét sokat tör zúz, izzad és bizonytalankodik, a Reddit-fórumokon pedig népszerű elmélet, miszerint szerepcsere is történhet: az apja meggyilkolása miatt megboruló Kylo Ren otthagyja a sötét oldalt, míg Rey ellentétes utat jár be.

3. Rey nem olyan tanítómestert talál, mint amilyenre számítottEnnek első számú oka, hogy Luke nincs igazán jó állapotban, nem azért rossz arc Reyjel, mert ezt tanulta Yodától is, hanem mert az egyedüllét során kicsit megbomlott az elméje és máshogyan látja a Jó és a Rossz örök harcát (a szürke Jedi elméletről ebben a vidiben beszéltünk). A trailerben csak pillanatokra tűnik fel Snoke, de könnyen lehet, hogy Reynek rengeteg ideje lesz a Sötét Oldal által megkísértődni.

4. Végre egy premierplán Luke protéziséről

Ami egyben azt is jelenti, a VIII. epizód másodpercre pontosan ott folytatódik, ahol a VII. abbamaradt. Az eddigi részek között mindig nagyobb időintervallum telt el.

5. A Sötét Oldal csábítása

A Birodalom visszavágban Luke az egyik lecke során besétál egy barlangba, amely a Sötét Oldal kisugárzása alatt áll. Valószínűleg új lakhelyén, az Anch-To bolygón is van ilyen hely, és Rey is átesik hasonló élményen:

6. A kiképzése során pedig szépen megtanul bánni a fénykarddal, ekképpen:

7. Luke Skywalker az őrület határán

Egyébként az a legvalószerűbb, hogy Luke azért ódzkodik Rey kiképzésétől, mert a lány elementáris ereje Kylo Ren megzabolázhatatlanságára emlékezteti, és nem akar még egy hibát elkövetni.

8. Kylo Ren arcát felsértette Rey fénykardjaEnnek nyomait pedig menő sebtapasszal fedi:

9. Űrcsatákban ezúttal sem lesz hiány:

10. Kylo Ren pedig megvillantja pilótaképességeit:

11. És megölheti édesanyját isHa Kylo Ren mégsem tér vissza az Erő Jó oldalára, még az is elképzelhető, hogy Han Solóhoz hasonlatosan Leiával is végez. Mivel a decemberben elhunyt Carrie Fisher kapcsán kifejtették, Leia nem tér vissza a későbbi történetekben digitális utómunka segítségével, ügyes vágással ez lenne a legadekvátabb megoldás. Az előzetes vonatkozó jelenetei is erre utalnak, persze ez még lehet megtévesztés is.

12. Progok

A cuki és cukinak tűnni akaró lények (rád nézek, Jar-Jar) mindig is jellemezték a Star Warst, a következő epizódban pedig az Anch-To bolygó vízimadarai, a progok képviselik majd ezt a kategóriát. Viszont jelenlétük fontosságát húzza alá az, hogy egyikük Chewbacca mellett utazik a Millennium Falcon fedélzetén. Fun fact: a prog merchandising termékek az előrendelések tanúsága szerint igen kelendőek. Ha tippelnem kéne, inkább idegesítőnek gondolom őket.

13. Phasma kapitány komolyabb szerepet kapA kirívó ezüstszínű rohamosztagos egyenruhában feszítő Phasma Az ébredő Erő egyik legmutatósabb szereplője, viszont jelenlétének alig volt szerepe azon túl, hogy egyszer kiosztotta Finnt, egyszer pedig akarata ellenére segített Reyéknek a szökésben. Az előzetesben látványos tőrharcot folytat Finnel, aki ugyanazt az a furcsa ösztökét használja, amit az első részben az ellene fellépő rohamosztagos.

14. Arról pedig ne feledkezzünk meg, mennyire menő továbbra is ez a sisak:

15. Még több új lény

A jégróka azonnal sokak kedvence lett. Ugyanazon a Crait bolygón laknak, ahol a birodalmi lépegetők zúznak. Szívből reméljük, hogy nem esik bántódásuk.

16. Finn beépül

A Redditesek már eddig is azt vizionálták, hogy Finn beépül majd az Első Rend soraiba, és mivel az előzetes teljes egészében valami furcsa egyenruhában masírozik, ez most még valószínűbbnek tűnik.

17. A bizonyíték, hogy a redizájnolt lépegetők a Crait bolygón masíroznak:

18. Snoke in da house

A VII. epizód ügyesen félrevitte a nézőt a háttérben ármánykodó Soros György Snoke méreteit illetően, de az eredeti trilógia dramaturgiájához hasonlatosan a főgonosz végre – ezúttal egy résszel korábban – felfedi magát testi valójában, és nem csak hologramként jelenik meg. A fenti Rey megkísértődik-teóriát erősítheti az is, hogy Snoke a trailer elején kifejti, mennyire nagy potenciált lát valakiben. Ugyan a szövegre Kylo Ren van rávágva, ez egyáltalán nem azt jelenti, hogy valóban neki is címzi.

19. Rey szenved

Miután a lány okvetetlenkedik, kap egy kis Erő-demonstrációt (haha).

20. A segítő jobb

Tekintve, hogy már a VII. rész előzetesei is megtévesztőek voltak, könnyen lehet, Kylo Ren itt egyáltalán nem Reyt akarja megtéríteni, hanem anyjától, Leiától kér segítséget.

Amúgy az új plakát is finomságokat rejt:

A Cinema City pedig ismét nem volt a helyzet magaslatán: