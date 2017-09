Fischer Iván: „Biztos látogatnám, narancsot vinnék neki a börtönbe”

A világ leghírhedtebb nőcsábászáról és arról beszél, miért fontos az ösztön és az azt fékező kultúra harca.

Fischer Iván a Magyar Narancsban egyrészt elmagyarázza, miért nemcsak dirigálja, hanem rendezi is Mozart Don Giovanniját, miért a szexuális ragadozó érdekli leginkább a figurában, akit egyébként nem ő, hanem a társadalom ítél el. Ő megérti, sőt szereti.

Biztos látogatnám, narancsot vinnék neki a börtönbe.

Szerinte a darab aktuális, mert az ösztönről és az azt fékező kultúra harcáról szól.

A kulisszatitkok mellett Fischer Iván azt is elárulja, hogy szerinte eljön majd annak is az ideje, amikor a Budapesti Fesztiválzenekart ugyanúgy etalonként kezelik majd idehaza, mint Amerikában az ő Don Giovanni rendezését.

Focinyelven szólva

Nálunk még lekötik az embereket a hazai belharcok, helyezkedések. Nem az a fontos szempont, hogy egy magyar zenekar a nemzetközi élvonalban van. Hiszen, ha az lenne, a Budapesti Fesztiválzenekart úgy kezelnék, mintha a fociban felbukkanna egy új magyar aranycsapat, amely állandó szereplője lenne a Bajnokok Ligájának.

Szerinte a magyaroknak meg kellene tanulniuk örülni – ahogy a katalánok is büszkék a Barcelona sikereire -, hiszen egy ilyen kis országban nagyon nehéz eredményeket elérni, versenyképesnek lenni. Ezt mondja egyebek mellett azoknak a külföldieknek is, akik féltő szeretettel kérdezik, mi folyik most Magyarországon.

Ő derűlátó

Hiába Trump, Észak-Korea és a menekültválság neki nincs világvége hangulata.

A világon felgyülemlett gazdagságot előbb-utóbb meg kell osztani a szegényebbekkel. Ennek az átrendeződésnek egy kis visszaesésében vagyunk most, mert a kiváltságosok védik a kiváltságaikat. Optimista vagyok, nem fog ez sokáig tartani.

Félelmei nem is ehhez kapcsolódnak, hanem a művészethez. Az Orbán-kormánytól sem fél, szerinte az ő véleményének nincs köze a zenekar állami támogatásához, azt ők ugyanis százszorosan megszolgálják. Napi politikai ügyekben nem is szólal meg, csak olyan témákban (szabadság, tolerancia, kisebbségek védelme…), amelyek fontosak neki.

A Müpában a magyar közönség csütörtökön este láthatja Mozart operáját, amit sokan színre vittek, de az amerikai kritikák szerint Fischer Iváné az etalon, az új szereposztásban pedig a világ egyik legnépszerűbb Don Giovannija, Christopher Maltman a főszereplő.

Fischer Iván: Talán rossz hivatást választottam Nem az a legfontosabb, hogy egy pálcát lengessen, meg nem is az a tipikus karmester, mondta. Olaszországban alapít fesztivált.