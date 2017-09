Hatalmasat cameózott Sean Spicer az Emmy-gálán

Díjazottak ide, politikai kikacsintások oda, a 69. Emmy-gála legnagyobb pillanatát az a Sean Spicer szolgáltatta, aki júliusig bezárólag a Fehér Ház sajtószóvivőjeként dolgozott.

Spicert a házigazda Stephen Colbert konferálta fel és a korábbi szóvivő a Donald Trump beiktatásán megjelenő tömeg méretét illető hírhedté vált kamuzására reflektálva a gálán jelenlévő közönség méretével foglalkozott:

– mondta a színpadra stílszerűen egy szónoki emelvénnyel besétáló Spicer.

Are you watching what @SeanSpicer confirmed is the largest #Emmys ever, period? What are you waiting for? https://t.co/Fa37TDorZB pic.twitter.com/MGHlTN3JdO

— The Late Show (@colbertlateshow) September 18, 2017