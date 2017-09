Sose találja a bőröndjét a reptéren? Az ön arca a megoldás!

Ha önt nem zavarja, hogy mindenki az óriási fejét fogja bámulni a terminálon, ám legyen.

Aki valaha utazott már repülővel és adott fel poggyászt, tudja, milyen érzés a szalag mellett várakozni arra, mikor pottyan már ki a mi bőröndünk, sőt nem keverték-e el és küldték Mogadisuba Szentpétervár helyett. Ennél enyhébb, de még kínos dolog, ha nem tudjuk a sok unalmas színű bőrönd között megkülönböztetni a sajátunk. Na, ennek vége!

A Mashable adott hírt arról a pompás fejlesztésről, ami alapján a megkülönböztetés többé nem gond. Itt a Head Case, ami azt a szimpla eljárást követi, hogy rányomtatja a megrendelt bőröndre a mi óriási arcképünket. A londoni Firebox nevű cég ötlete pofonegyszerű: csak fel kell tölteni náluk egy nagyfelbontású fotót a fejünkről, ők meg rányomják a bőröndre.

A lehetőségek tárháza végtelen: vigyorgó vagy vicsorgó arcképünket is a kofferra nyomathatjuk, de akár egy celebét vagy épp ősellenségünkét is. A Mashable végül az árat is elmondja: mérettől függően 26-39 dollár, azaz kb. 6700-10 000 forint.