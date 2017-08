1198 percbe kerül egy átfogó kép Dianáról

Diana hercegné pontosan húsz évvel ezelőtt, 1997. augusztus 31-én vesztette életét Párizsban egy autóbalesetben, ezt pedig a fél világ azóta is képtelen feldolgozni.

Ennél csak az a szomorúbb, hogy a filmvilág se nagyon tudja feldolgozni, legalábbis eddig nem igazán készült ténylegesen értékelhető film a hercegné életéről. Még a 2013-as, Naomi Watts főszereplésével készült nagyon Hollywood-i produkció is megbukott, bár annak legalább a plakátja jól sikerült. Persze a kerek évforduló miatt idén több csatorna is megpróbálkozott egy-egy komolyan vehető dokumentumfilmmel, de még az HBO vagy a Channel 4 filmjeit is csak 7.8-ra értékelte az amúgy általában elég jószívű IMDb.

Ettől függetlenül viszont ez a nap Dianáról szól, a hercegné életéről és haláláról pedig a legkönnyebben filmeken keresztül lehet informálódni.

Szóval aki valamennyire is objektív képet akar kapni Vilmos és Harry anyjáról, a nőről, aki helyett a férje inkább egy másik, bulldognak csúfolt nőt szeretett, annak ajánljuk, hogy szánjon egy teljes napot arra, hogy megnézzen minden filmet Diana-témában. Utána marad még négy óra alvásra is!

Diana

A 2013-as Hollywood-i produkció mindössze 5.5 pontot kapott az IMDb-n, pedig nagyon igyekeztek, és a film bemutatása előtt hónapokig csak arról lehetett olvasni, hogy Naomi Wattsot mennyire sikerült Dianavá maszkírozni. A sminkmesterek egész jó munkát végeztek, de ez sajnos nem volt elég egy jó filmhez.

Anyánk, Diana – élete és öröksége

Az HBO filmje már jóval többet, 7.8 pontot kapott. Ez végre annyiban újító a többi filmhez képest, hogy két fia, Vilmos és Harry mesélnek anyjukról, ami miatt az ember végre azt érzi, hogy tényleg megismerheti valamennyire a hercegnét, aki a 90-es évek legnagyobb celebje volt.

Diana – In her own words

Szintén dokumentumfilm, ez a legfrissebb, idei alkotás, eddig 7.8-ra értékelték az IMDb-n, de a kritikusok már nem szerették ennyire. Már csak azért sem, mert Diana privát beszélgetéseiről készített hangfelvételeket is bemutatnak benne, ami erősen visszás, még akkor is, ha az illető már két évtizede halott.

Diana: 7 Days That Shook the Windsors

Ezt a dokumentumfilmet idén júliusban mutatták be, leginkább pedig a Diana halálát követő első egy hétről szól, hogy a brit királyi család mégis miként kezelte a tragédiát. A filmben gyakorlatilag csak és kizárólag a hercegnéhez korábban közel álló és dolgozó emberek szólalnak meg.

Diana – Her True Story

Kifejezetten rossz film, de már csak azért is érdemes megnézni, mert ezt négy évvel Diana halála előtt forgatták, vagyis még sokkal kevesebb benne a pátosz, mint a későbbi, róla szóló filmekben.

The Royal Romance of Charles and Diana

Kevésbé rossz, de azért még mindig nem díjnyertes film, ami bőven a Diana által okozott tömeghisztéria előtt, 1982-ben készült, egy évvel azután, hogy hozzáment Károly herceghez. 35 évvel később egész érdekes látni, hogy akkoriban még mennyi mindenki gondolta azt, hogy nincs a világon náluk tökéletesebben összeillő pár.

Unlawful Killing

Aki rajong az összeesküvéselméletekért, és mélyen hiszi, hogy Diana nem egy baleset, hanem szándékos gyilkosság áldozata lett, az mindenképpen nézze meg ezt a filmet. Még Tony Curtis is feltűnik benne, mint Dodi Al-Fayed jóbarátja.

Diana: Last Days of a Princess

Dokumentumfilmnek álcázott romantikus tévéfilm, amiben keverednek a régi, eredeti, hercegnéről készült felvételek, és a huszadrangú Diana-hasonmással felvett reklámfilm-szagú jelenetek.

The Murder of Princess Diana

Ha már dicsértük a Naomi Watts-féle Diana plakátját, érdemes megemlíteni, hogy ennek a filmnek pedig igazán klassz, 80-as évekbeli horror-plakátja van, annak ellenére, hogy 2007-ben készítették, tíz évvel a baleset után. Egyetlen érdekessége, hogy szerepel benne a Dr. House-ból megismert Jennifer Morrison is.

Diana: A Tribute to the People’s Princess

Végül pedig elérkeztünk a legrosszabbhoz, amit az IMDb is már csak 3.9 pontra volt képes értékelni. Ezt érdemes tartogatni a dianás filmmaraton végére, mert semmit nem veszít az ember, ha ebbe belealszik.