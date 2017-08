Savazhatják, de igazán csak egy dologgal lehet megbántani Ganxta Zolee-t

Az RTL Klub 2012 után próbálkozik ismét a roast műfajával, akkor Nagy Feró, idén Ganxta Zolee vállalta be, hogy társai égessék. Az USÁ-ban óriási sikerrel futó roast show-kban már-már a politikailag inkorrekt és kifejezetten bántó poénokat engedik meg egymással szemben a meghívottak, de úgy tűnik ezúttal a magyar kertévé vendégei is keményedtek, amit a 18-as korhatárbesorolás is sejtet. A roastmester, Kovács András Péter lesz, Ganxsta Zolee munkássága előtt pedig a Showder Klub humoristái, Kiss Ádám, Dombóvári István, Kormos Anett, Benk Dénes, valamint Hajós András, Szabó Zsófi és Hajdú Péter "tiszteleg majd". Az új Roast szeptember 2-án, este 22 órától lesz látható az RTL Klubon. A műsor sajtótájékoztatóján jártunk, ahol kiderült, mi az az egy dolog, amivel meg lehet sérteni Ganxtát, Hajdú Péter hogy viselte mások savazását, és Hajós András miért vállalta el a műsort.

