Meghalt Tobe Hooper, a Poltergeist és a Texasi láncfűrészes-filmek rendezője

A Deadline számolt be róla, hogy tegnap elhunyt Tobe Hooper amerikai filmrendező, forgatókönyvíró és producer, akinek legismertebb alkotásai A texasi láncfűrészes mészárlás (1974), a Poltergeist – Kopogó szellem (1982) és A texasi láncfűrészes mészárlás 2: Halálbarlang (1986) voltak.

Hooper 1943-ban született a Texas állambeli Austin városában és a filmiparban a ’60-as években kezdett el dolgozni, első produkciója az 1969-es Eggshells című fantasy volt, melyet ő írt és rendezett. Ezt követte 5 évvel később A texasi láncfűrészes mészárlás, amely utóbb a ’70-es évek legkultikusabb horrorjává vált.

A ’80-as években a Steven Spielberg filmötletéből és forgatókönyvéből készült Poltergeisttel és A texasi láncfűrészes folytatásával tett szert még nagyobb ismertségre és elismertségre Hooper, aki ezek mellett akkoriban olyan filmeket rendezett, mint a The Funhouse (1981), az Életerő (1985), a Támadók a Marsról (1986), miközben kliprendezőként is bizonyított Billy Idol Dancing with Myself című 1983-as slágerének videójával.

A ’90-es években főként különböző tévésorozatokon dolgozott, így a Mesék a kriptából, a Hullazsákok, a Neve: Senki és a Préda egy-egy epizódját tette le az asztalra, illetve 1995-ben ő rendezte A mángorló filmadaptációját, amely Stephen King azonos című novellájából készült.