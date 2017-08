Alig egy héttel a szigetes koncertje után karcos videoklipet hozott ki Pink

Miután a Sziget nyitónapján Pink megmutatta, hogyan is kellene egy világsztárnak profi, mégis emberi koncertet adnia, most megjelent az ősszel érkező új album, a Beautiful Trauma beharangozó videoklipje, amely a What About Us című nótához készült.

A nóta a rejtjeles rendszerkritika mellett az egyéni felelősséget firtatja abban, hogy a világunk olyan, amilyen. A klip politikai áthallásait ugyanakkor kár lenne tagadni, amikor a videóban villogó rendőrautó-lámpák, helikopterek fénye, és a republikánusok gyűlésén ágáló Chris Christie hangja fokozzák a hangulatot. A klip java azért a Pinktől nem szokatlan érzelmes, dinamikus tánc, mindenütt, ahol épp éri a szereplőket a helyzet. A What About Ust is tartalmazó Beautiful Trauma október 13-án jelenik meg.