A Bőrpofa nem lesz egy csipkés rózsaszín leányálom

Amint arról egy ideje már tudunk, októberben érkezik a Bőrpofa című horror, ami a ’74-es A texasi láncfűrészes mészárlás sokadik újrázása, ezúttal egy előzménytörténet.

A sztori szerint egy elmegyógyintézetből megszökik egy csapat ápolt, magukkal visznek egy ápolónőt is túszként – és egyikük maga Bőrpofa, akinek képet kapunk nem éppen szokványos gyerekkoráról is, ami oda vezetett, ahová. Az előző trailer is brutális volt, de ettől sem lettünk nyugodtabbak. A film hazai bemutatójáról egyelőre nem tudunk, minthogy az amerikai piacon is csak néhány kiválasztott moziban megy majd, októbertől.