A nap, amikor trágár magyar gyerekdalocska szól Conan O’Brien talkshow-jában

Történelmi pillanatoknak lehettek szem- és fültanúi Conan O’Brien késő esti show-jának nézői, még ha erről nem is feltétlenül tudtak: a műsorban egy bájos kis gyerekdalocska hangzott el, éspedig magyarul, a házigazda és vendége tolmácsolásában:

Esik a hó

Fingik a ló

Szarik a csikó

Kész, vége, hírünk a nagyvilágban ennél magasabbra nem csapott Szent-Györgyi Albert óta. A sztori úgy esett, hogy Conan vendége Tom Segura színész-író-komikus volt, akit a házigazda kisfiáról kérdezett. Segura elmesélte, hogy feleségével úgy döntöttek, hogy a kissrácot többnyelvűnek nevelik: alaphelyzetben angolul beszélnek, de az apai felmenőkre tekintettel spanyolul is szeretnék megtanítani a gyereket, és mivel Segura neje magyar, bizonyos Christina Pazsitzky nevű színész és író, az is felmerült, hogy a gyereknek magyarul is kellene tudnia. A nej szerint ehhez teljes együttműködés kell, így nem csupán a gyerekhez beszél magyarul néha, de férjét is elkezdte megtanítani édes anyanyelvünkre. E folyamat közben került sor a fenti dalocska megtanulására is. Tudományát Segura nem csupán bemutatta, de egyből bevonta O’Brient is. Íme.