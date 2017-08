Mesés repülőgép landolt Ferihegyen

A spanyol Iberia légitársaság igazán különleges repülőgéppel landolt pénteken Ferihegyen. A párizsi Disneyland 25. születésnapja alkalmából ugyanis a Pán Péter című rajzfilm egyik szereplőjét, Csingilinget festették rá egy A321-es gép törzsére.

A Budapest Airport több fotót is posztolt a Facebookra a landolásról:

A gép festéséről pedig a légitársaság töltött fel egy videót a Twitterre:

Our new passenger boards an A321✨ Tinkerbell's on board! Another magic moment we're living with @DisneyParis_EN #DisneylandParis25 pic.twitter.com/EEooHqh7eX

