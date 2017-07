Látogató érkezik Daeneryshez a Trónok harca friss előzetesében

A trailer több izgalmat ígér, mint eddig bármi, ami a hetedik évadról megjelent.

Új Trónok harca trailert dobott ki az HBO, a San Diegoban jelenleg zajló Comic-Conon. A klip több izgalmat ígér, mint eddig bármi, ami hetedik évadról megjelent.

„Arra születtem, hogy a Hét Királyságot uraljam, és fogom is!”

Daenerys Targaryen ambícióival eddig is tisztában voltunk, ám most azt is látjuk, milyen lépéseket tesz céljai megvalósításáért. A sárkánykirálynő makulátlanjai betörnek egy várba és a Lannister-ház katonáival harcolnak. Az ostrom azonban nem Királyvárban zajlik, sokkal inkább úgy tűnik, hogy a Lanniserek otthona, Kaszter Hegy a célpont.

Apropó makulátlanok: egy ponton úgy tűnik, hogy Szürke Féreg és Missandei végletesen közel kerülnek egymáshoz. Elképzelni nem tudjuk, hogy mit hoznak ki a sztoriból, hiszen Szürke Féreg makulátlan.

Cersei igyekszik szövetségeseket szerezni az őrült király lánya elleni harchoz, míg Jon Snow a „sárkánytűzzel” rendelkező Daeneryst képzeli el szövetségesnek, ám Deresben is vannak olyanok, akik szerint egy Targaryenben nem szabad megbízni. Ser Davos minden esetre úgy véli: „Ha nem fogunk össze, meghalunk.”

Úgy néz ki, Euron Greyjoy tartja magát a Cerseinek tett ígéretéhez, akit feleségül akar venni, csakhogy választottja közben még mindig a testvére társaságában érzi jól magát.

Az összeállítás egyik tételmondát Kisujj mondja Sansának, gratulálunk annak, aki megfejti az összes mélységét.

„Mindenki az ellenséged. Mindenki a barátod. Az események összes lehetséges láncolata egyszerre történik meg.”

Lord Baelis egyébként kisebb kalamajkába keveredik: ha valaki ügyesen állítja meg a videót 0.31-nél, elkaphatja azt a fél másodpercet, amikor valaki (talán Jon?) egy falnál inzultálja a nagy machinátort. Aki ennél is szemfülesebb, az kiszúrhatja a negyed másodpercre felvillanó Ser Jorah Mormontot, illetve egy csókot is, ami Yara Greyjoy, és a dornei Ellaira között csattan el.

Daeneryshez pedig megérkezik első látogatója, a Jon Snowt feltámasztó, Melisandre. A papnő kissé talán szemtelenül, vágja a Sárkányok Anyja arcába:

„Hiszem, hogy fontos szereped van. Ahogy egy másiknak is.”

Izgalmas lesz ez!

(via Mashable)