Az év legütősebb sorozata lehet a Netflix-féle Védelmezők

Szó szerint, mert már a széria új előzetesében is olyan verekedések vannak, hogy csak ámulunk.

Az Iron Fist első évadával teljessé vált a már két éve bejelentett The Defenders, vagyis a Védelmezők csapata, melyet az utolsóként csatlakozó Vasököl mellett Daredevil, Jessica Jones és Luke Cage alkot.

A kvartett közös minisorozatához már korábban is érkezett néhány kedvcsináló, ám azok egyike sem volt olyan dinamikus és zúzós, mint a csütörtök óta zajló San Diego-i Comic-Conon debütált és immár online is megtekinthető új előzetes, amely új részleteket is felfed a nyolcrészes produkció történetéből.

Az új kedvcsinálóból kiderül, hogy a nagyszerű Sigourney Weaver fogja játszani a Védelmezők közös ellenségévé váló főgonoszt: bizonyos Alexandrát, aki egyéb harcosok mellett még a Daredevil második évadában bemutatkozott és a végén elhalálozott Elektrát (Elodie Yung) is fel fogja támasztani.

A fiatal amazon mellett a múltban őt és Fenegyereket (Charlie Cox) is mentoráló Stick (Scott Glenn) is vissza fog térni, jóllehet ő nem a gonoszokhoz, hanem a vak tanítványával szövetkező Jessica Jones (Krysten Ritter), Luke Cage (Mike Colter) és Vasököl (Finn Jones) csapatát fogja támogatni.

A roppant ígéretes The Defenders augusztus 18-án fog megérkezni a Netflix oldalára.