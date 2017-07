Öngyilkos lett a Linkin Park énekese

Chester Bennington holttestét lakásán találták meg, felakasztotta magát. Halálában gyerekkori molesztálás, alkohol és drog is szerepet játszhatott.

Öngyilkosságot követett el Chester Bennington, a nemrég Magyarországon is fellépett Linkin Park énekese – írja TMZ. A hatóságok szerint a lakásán találták meg a holttestét felakasztva a kaliforniai, Los Angeles melletti Palos Verdes Estatesben, helyi idő szerint 9-kor. A 41 évesen elhunyt Bennington élete során két házassága is volt, amikből hat gyereke született.

Az énekes régóta küzdött drog- és alkoholgondokkal, ami saját bevallása szerint azért alakult ki, mert gyermekkorában abuzálta egy idősebb felnőtt. Épp emiatt az öngyilkosság gondolatával is küzdött jó ideje.

2011-ben azt mondta, öt évnyi alkoholizmus után abbahagyta az ivást. Bennington nagyon jó viszonyban volt az Audioslave-et vezető Chris Cornellel, aki májusban követett el öngyilkosságot, és épp ma lett volna 53 éves. Bennington Cornell öngyilkosságának napján egy nyílt levélben emlékezett meg róla. A zenekar a Facebook-oldalára ezt a posztot tette ki utoljára a Talking To Myself c. dal klipjét:

Közben a zenekar másik vezéregyénisége, a rapper Mike Shinoda is kiposztolta a Twitterre a következőket: “Sokkolt és összetörte a szívem, de igaz. Egy hivatalos közleményt kiadunk, amint lesz egy.”

Shocked and heartbroken, but it's true. An official statement will come out as soon as we have one. — Mike Shinoda (@mikeshinoda) July 20, 2017

Természetesen a celebvilág színe-java megemlékezett Benningtonról a Hollywood Reporter szerint. Jimmy Kimmel az általa valaha ismert legkedvesebb embernek nevezte Benningtont, aki rettentően fog neki hiányozni. Nikki Sixx, a Mötley Crüe basszgitárosa azt írta ki, Bennington épp nemrég magyarázott neki arról, milyen boldog, illetve azt, mennyire “édes és tehetséges férfi” volt ő.

no words. so heartbroken. RIP Chester Bennington. — Imagine Dragons (@Imaginedragons) July 20, 2017

Vége a Linkin Parknak

A Linkin Park Benningtonnal az élen pár hete lépett fel a soproni VOLT Fesztiválon, ahol Bennington látványosan, kapucniban és napszemüvegben kezdett (ld. képünket), majd a koncert végére félmeztelenül énekelt a közönség közvetlen közelében. A zenekarnak nemrég jött ki a One More Light című albuma és egy nyári-őszi észak-amerikai turné közepén voltak.





Képgaléria:































Fotó: 24.hu / Bielik István

































Bennington annyira ikonikus és fontos arca volt a Linkin Parknak, hogy nem kérdés, ezzel a hatfős zenekarnak is vége. Bennington 1993-ban kezdett profi szinten zenélni, a Stone Temple Pilots zenekar nagy hatására. Voltak kisebb zenekarai, mint a Sean Dowdell and His Friends? vagy a Grey Daze, de a kilencvenes évek végéig elkerülte a siker. Akkor a Zomba Music kiadó behívta egy meghallgatásra, ami után engedték, hogy a Xero nevű csapatban énekeljen. Ebből lett a Linkin Park.

A Hybrid Theoryval futottak be 2000-ben, az In The End olyan szintű topszámuk lett, amire azóta is egy egész generáció bólogat a retróbulikban, de aztán a Meteora albumuk is nagyot ütött. A TMZ szerint minden idők legsikeresebb alternatív albuma lett olyan dalokkal, mint a Numb. Az azóta eltelt időszakban vegyesen fogadták az újabb és újabb albumokat és dalokat, amikkel kísérleteztek derekasan, de a kezdeti sikereket már nem sikerült elérni. Talán ezért is lehetett érezni a VOLT-os koncertjükön, hogy a magyarországi sikerük és az üdvrivalgás a régi csillogást hozza vissza.

Segítségre van szüksége? Ha Ön vagy valaki a környezetében krízishelyzetbe kerül, van segítség! Hívja mobilról is a 116-123 ingyenes, lelki elsősegély számot!