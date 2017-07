Jordán: Törőcsik Marinak nincs ambíciója enni

Jordán Tamás jobban van esése után, de jóbarátja, Törőcsik Mari keveset eszik a kórházban, bár humoránál van.

Jordán Tamás, a szombathelyi Weöres Sándor Színház igazgatója volt az ATV Egyenes Beszéd című műsorának vendége, és amellett, hogy beszélt saját állapotáról, megosztott pár információt a Nemzet Színészéről, Törőcsik Mariról is. Törőcsik ugyanis januárban kórházba került, azóta pedig egymásnak ellentmondó információk is napvilágot láttak az állapotáról.

A kórházban is aktív maradt ugyanakkor, karakán módon kiállt Jordán szombathelyi színigazgatói pályázata mellett is. Jordán azóta balesetet szenvedett Pécsen, de már sokkal jobban van, ennek demonstrálására is ment be az ATV-hez. Itt beszélt arról, jóbarátja és kollégája, Törőcsik milyen állapotban van.

Elmondta, a színésznő a szombathelyi Markusovszky Kórházban van jó körülmények között. Hónapok óta változatlan az állapota, de gond, hogy “nincs ambíciója enni”, pedig tudja, hogy kell a táplálék. Arra “rácáfol a humorával”, hogy esetleg nem akarna élni, sőt tele van energiával. Mindenesetre hálával gondol a kiállására a színházi pályázata idején.

Már színpadon is járt Jordán

Jordán maga is jobban van. Elmondta, pécsi elesésekor felesége nagyon megijedt, mint egy kiütött bokszoló, olyan volt a baleset után. Szerencsére semmije se tört el, már minden kezelésen túl van, sőt játszott is. Orvosai több evésre és pihenésre, na meg kevesebb munkára biztatják. Beszélt a szombathelyi pályázatról is:

nem is gondolom mélyen azt, hogy nekem minden jár.

A színház szerint jól megy, ő jól áll a szakmában. Jogában áll a városnak úgy dönteni, ahogy akar, de az eljárás méltatlan volt szerinte. A célja, hogy egy remek színházat vezessen, széles egyetértésben. A műsorvezető kérdésére azt mondta, “nem kért tőlem senki sem bocsánatot” a történtekért. De kárpótolta, hogy “megtapasztalhattam, milyen mérhetetlenül szeretnek az emberek”. Emiatt alig rezdült meg a “balhé” során, mint “szélcsendben a falevél”.

Jordán Tamás beszélt még arról is, mik a tervei a szombathelyi Európa kulturális fővárosa projekttel, sőt Szókratész védőbeszédéből is idézett nagy hévvel.