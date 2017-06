Elképesztően jól néz ki a Csillagközi invázió animált folytatása

A Starship Troopers: Traitor of Marsban az emberek a vörös bolygón fognak harcolni az óriásbogarakkal. Trailer.

Pontosan 20 évvel a Robert Heinlein 1959-es sci-fi regénye alapján Paul Verhoeven rendezésében készült Csillagközi invázió (Starship Troopers) után idén fogják bemutatni a mozifilm legújabb folytatását, amely ugyan nem az első sequel lesz, de a korábbi bőrlehúzásokkal ellentétben nagyon ígéretesnek tűnik. Már csak azért is, mert a franchise történetében ez lesz az első egész estés animációs produkció.

A most előzetest kapó Starship Troopers: Traitor of Mars ismét az alapfilmben megismert és a meglehetősen béna folytatások zömében is a központi karaktert jelentő Johnny Rico körül fog forogni. A történet lényege az lesz, hogy a Marsra vezényelt Rico és emberei felfedezik majd, hogy bizony a vörös bolygón is ott eszi a fene a bogarakat, amelyekkel aztán erősítés nélkül kell majd megküzdeniük.

Érdekesség, hogy az ebben a felvonásban már ezredes Ricót újra az a Casper Van Dien szólaltatja meg, aki az 1997-es mozifilmben és a 2008-as Csillagközi invázió 3-ban is eljátszotta a karaktert. Ráadásul nem Van Dien Ricója lesz az egyetlen visszatérő, ugyanis az alapfilmből Dizzy Flores is előkerül majd a történetben és a hangja is az a Dina Meyer lesz, aki két évtizede a megformálta őt.

A Starship Troopers: Traitor of Marsot az amerikai mozikban is megfuttatják majd, augusztus 21-től.