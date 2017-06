Anakin Skywalker már tudja, hogy nyakunkon a világvége

De sebaj: ő felkészül rá, méghozzá egy kőkemény edzésprogrammal. Erről szól a Numb, at the Edge of the End. Trailer.

Kedves olvasó, ha az utóbbi időben bármikor megfogalmazódott benned a nagy kérdés, miszerint

Vajon mi lehet mostanság azzal a sráccal, aki a Star Wars előzménytrilógiában Anakint játszotta?

, akkor jó hírem van, mert itt a válasz: nevezett fiatalember (Hayden Christensen) továbbra is színészkedik, és habár a 2015-ös 90 perc a mennyországban című dráma óta nem szerepelt semmiben, idén egy bizarr thrillerrel fog visszatérni a mozikba. Christensen új filmje a Numb, at the Edge of the End (kb. Zsibbadt, a világvége peremén) című alkotás lesz, amely az első előzetes alapján nem is tűnik rossznak.

A saját forgatókönyvéből Rodrigo H. Vila rendezésében készül a Numb, at the Edge of the End egy Kurt nevű fiatal háborús veterán története lesz, aki poszttraumatikus stressz szindrómában (PTSD) szenved és az a fixa ideája, hogy közel az apokalipszis. Kurt ezért eltökéli, hogy ő felkészül a legrosszabbra: felhagy a normális élettel és extrém módon edzeni kezd, továbbá épít magának egy földalatti bunkert, miközben körülötte mindenki elkönyveli, hogy totál bekattant. Utóbbival maga Kurt sem vitatkozik, mígnem aztán egy nap valami rendkívüli történik, olyasmi, melynek hatására az emberek elkezdenek hinni a srácnak.

A 2001-es Az élet háza című drámában nyújtott alakításáért Golden Globe-ra is jelölt Christensen mellett a nagy Harvey Keitel is játszik a thrillerben, amely valamikor az év második felében fog mozikba kerülni.