Totál elszabadul a pokol a Transformers 5 új előzetesében

Optimus kardozós gyilkológéppé változik, Űrdongó meg újra összerakja magát. Elmebaj a köbön.

Már csak nagyjából másfél hónapot kell várniuk a rajongóknak, hiszen a nyár elején kerül mozikba a Transformers: The Last Knight (Transformers: Az utolsó lovag) című ötödik óriásrobotos CG-orgia. Ezért aztán a filmsorozatot gyártó Paramount Pictures stúdió mostanra már erősen ráhasalt a promócióra.

A produkcióhoz legutóbb áprilisban érkezett előzetes, ezért aztán már nyilván itt volt az ideje az újnak, amely most be is futott. A sorban harmadik trailer Optimus fővezér (a hangja ismét Peter Cullen) rejtélyes “meggonoszodása” és kegyetlen akciói mellett olyan pillanatokból ad ízelítőt, mint a T-Rex-szerű Grimlock bekattanása és autórágcsálása, illetve Űrdongó váratlan szétesését követő mágikus újjáépülése.

A Transformers 5 főszereplőit a Cade Yeagert ismét megformáló Mark Wahlberg, a bizonyos Sir Edmund Burtont játszó Anthony Hopkins, az Izzy nevű kislányt alakító Isabela Moner, a csinos Laura Haddock, valamint a korábbi szerepében szintén visszatérő Josh Duhamel (Lennox ezredes), John Turturro (Simmons ügynök) és Stanley Tucci (Joshua Joyce) és Sophia Myles (Darcy Tirrel) fogják játszani.

Az immár hagyományos módon Michael Bay rendezésében készülő Transformers: Az utolsó lovag egy nappal az amerikai bemutató előtt: június 22-én fog megérkezni a magyar mozikba.