A 24.hu szerzője, Jászberényi Sándor nyerte a Libri irodalmi díját

A Libri összesen 132, tavaly megjelent szép- és tényirodalmi műből egy 88 fős Szakmai bizottság segítségével választotta ki a top 10-es listát. Idén a zsűri és a közönség négy regényre, két verseskötetre, két novellás kötetre, és két egyedi műfajú könyvre szavazhattak. Kepes András és Nádas Péter művei ugyanis a napló és az esszé határán mozognak. A 2017-es lista a következőképpen állt össze:

Az ötfős zsűriben Fullajtár Andrea, Szilágyi Zsófia, Bálint András, Beck Zoltán és Károlyi Csaba ültek, ők ítélték Jászberényi Sándornak a díjat. Károlyi Csaba, irodalomkritikus és író többek között azt emelte ki, hogy Jászberényi könyve segít abban, hogy a novellák továbbra is divatban maradjanak.

A könyv, amelyik 2017-ben megkapja a Libri irodalmi díjat, Jászberényi Sándor alkotása, merész könyv. Szokatlannak, különösnek is mondhatjuk. A mai magyar irodalomban nem nagyon van párja. Beszédmódja, poétikája, stílusa egyedi. Olyan formát tölt meg élettel, amelyről már azt hihettük, használhatatlan. Egy ijesztő, vad, ugyanakkor szánandó, menekülő pasas lelkének finom rezdüléseit követhetjük, aki remekül elbeszélt történeteivel egyébként a világ elképesztő háborús bugyraiba is elvezet minket. Jászberényi kötete hozzájárul ahhoz, hogy a novella műfaját ma is komolyan vegyük.