Észbontóan menő lesz a Kingsman 2

Legalábbis az első előzetese alapján, amely nemcsak fergeteges, de egy meglepetés is akad benne. Trailer.

2014-ben az év egyik meglepetésfilmjévé vált és nagyot dobbantott a mozikban a Matthew Vaughn rendezésében készült Kingsman – A titkos szolgálat, amelynek folytatását már akkoriban is rebesgették, mígnem aztán két évvel ezelőtt be is jelentették. A sequelről azóta kiderült, hogy a Kingsman: The Golden Circle (kb. Kingsman: Az arany kör) címet kapta és a kezdeti bizonytalankodás dacára végül ezt is az alapfilmet író-rendező Vaughn vezényli le.

Az első előzetes alapján szédületes Kingsman 2 nagyjából arról fog szólni, hogy miután felrobbantják a Kingsman-központot, Gary Unwin (Taron Egerton) és főnöke, Merlin (Mark Strong) egy küldetés miatt az Egyesült Államokba utazik, ahol felfedezik, hogy létezik egy ugyanolyan titkos szervezet, mint az övéké, amelyet egy pökhendi, ámde lőni fantasztikusan tudó cowboy vezet.

A produkcióban az alapfilmből visszatérő szereplők mellett az egyaránt Oscar-díjas Julianne Moore, Jeff Bridges és Halle Berry mellett a nagyszerű, de a ritkán színészkedő Elton John is játszani fog.

A Kingsman 2 szeptember 22-én fog debütálni az amerikai mozikban.