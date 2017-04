Visszatér Budapestre Chris Rea

A zenészlegenda 5 év után fog ismét koncertet adni Magyarországon.

Chris Rea szeptemberben megjelenő új lemeze, a Road Songs For Lovers európai turnéja keretében lép fel a magyar fővárosban. A koncertsorozat október 7-én kezdődik Amszterdamban – közölte a szervező Live Nation.

A 66 éves Chris Rea eddig huszonhat albumot készített, hanghordozóit több mint 30 millió példányban vásárolták meg világszerte. Az olasz bevándorló apa és ír származású anya gyermekeként az angliai Middlesbrough-ban született zenész-énekes 1973-ban csatlakozott a Magdalene nevű zenekarhoz, ahol David Coverdale helyére lépett; utóbbi nem sokkal később megalakította a legendás Whitesnake-et.

Első szólóalbuma, a Whatever Happened to Benny Santini 1978-ban jelent meg, a világhír akkor érkezett el, amikor 1989-ben kijött a The Road to Hell album, majd két évre rá az Auberge. 2000-ben rákot mutattak ki a szervezetében; a betegséget sikerült legyőznie és felépülése után visszatért a blues gyökereihez. A 2005-ös Blue Guitars egy 11 CD-ből álló csomag, melyen 137 blues hatású dal található, amelyeket a zenész mindössze 18 hónap alatt rögzített.

2001 és 2005 között született lemezei szintén egy ősibb blues világot idéznek, így a 2002-es Dancing Down The Stony Road, a 2003-as Hofner Blue Notes vagy a 2004-es The Blue Jukebox is. 2008-ban egy 38 dalt tartalmazó albummal, a The Return of the Fabulous Hofner Blue Notesszal tért vissza, majd ezt követte a 2011-es Santo Spirito Blues, amelyet legutóbbi, 2012 februári budapesti koncertjén is bemutatott, akkor is az Arénában.



Forrás: MTI