Magyarul is fantasztikus a Star Wars 8 első előzetese

Még januárban jelentette be a Lucasfilm, hogy végül is a Star Wars: The Last Jedi címet kapta az idén érkező nyolcadik epizód, amelyet Rian Johnson rendez. Azóta előbb megtudhattuk, hogy a saga új felvonása itthon majd a Star Wars: Az utolsó Jedik címen fog a mozikba kerülni, mígnem aztán másfél héttel ezelőtt megérkezett a produkció első előzetese, amelyet mostantól szinkronosan is végignézhetünk.

A Csillagok háborúja nyolcadik epizódját illetően még annyi biztos, hogy a szereplőgárdáját Daisy Ridley (Rey), John Boyega (Finn), Adam Driver (Kylo Ren), Oscar Isaac (Poe Dameron) Mark Hamill (Luke Skywalker), Peter Mayhew (Chewbacca), Carrie Fisher (Leia), Domhnall Gleeson (Hux tábornok), Lupita Nyong’o (Maz Kanata), Gwendoline Christie (Phasma kapitány), Anthony Daniels (C-3PO), Kenny Baker (R2-D2), Andy Serkis (Snoke fővezér), illetve a hozzájuk ismeretlen szerepben csatlakozó Benicio Del Toro és Laura Dern alkotja. Mellettük Leia hercegnő/tábornok szerepében még egyszer utoljára Carrie Fishert is viszontláthatjuk majd, miután a színésznő jeleneteit még a decemberi halála előtt leforgatták.

A Star Wars: Az utolsó Jedik címet viselő Star Wars VIII itthon december 14-én fog a mozikba kerülni.