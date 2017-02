Észbontó előzetest kapott A Karib-tenger kalózai 5

A Super Bowlon debütált a kalandfilm új kedvcsinálója, amelyben már Johnny Depp és Orlando Bloom is felbukkan.

Még október elején került fel a világhálóra az Espen Sandberg – Joachim Roenning páros rendezésében készülő A Karib-tenger kalózai: Salazar bosszúja (Pirates of the Caribbean: Dead Men Tell No Tales) című ötödik kalózos kalandfilm teaser trailere, ám azóta is váratott magára az újabb kedvcsináló. Természetesen a Super Bowl a Walt Disney-nek is elég jó apropót szolgáltatott, ezért egy új poszter és egy trailerhosszúságú promó érkezett a filmhez, amely egyelőre jó eséllyel pályázik a franchise leglátványosabb része címre.

A már korábban közzétett rövid szinopszis szerint az új részben Jack Sparrow kapitány (Johnny Depp) szerencséje ismét megfordul, midőn a félelmetes Salazar kapitány (Javier Bardem) vezette halott tengerészek kísértetei megszöknek Az Ördög Háromszögéből, és eltökélik, hogy végeznek minden egyes élő kalózzal, aki csak a tengereket járja.

A szellemek elsődleges célpontjává váló Jack Sparrow egyetlen esélye a túlélésre a legendás Poseidon Szigonyának megszerzése, csakhogy ehhez kénytelen szövetséget kötni egy Carina Smyth nevű agyafúrt és gyönyörű csillagásszal (Kaya Scodelario), illetve egy Henry nevű önfejű matrózzal (Brenton Thwaites), aki a Királyi Haditengerészetben szolgál. Sparrow és új társai a Fekete Gyöngy helyett egy Haldokló Sirály nevű apró és ócska hajón vágnak neki a szigony felkutatásának, miközben a nyomukban Salazar személyében Jack eddigi legkönyörtelenebb (és leginkább legyőzhetetlen) ellenfele lohol.

Sparrow és Turner figurája mellett a filmben visszatér még az új kedvcsinálóban többször is látható Geoffrey Rush, mint Barbossa kapitány, Kevin R. McNally, mint Mr. Gibbs, illetve Stephen Graham is, mint az Ismeretlen vizeken című negyedik filmben megismert Scrum.

A Karib-tenger kalózai 5 május 25-én fog a magyar mozikba kerülni.