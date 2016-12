Wes Andersonnál senki sem jelenti be eredetibben a következő filmjét

A rendező egy videóüzenetet tett közzé, amelyben nemcsak a projektjéről mesél, de még Edward Nortonnal is társalog.

Már korábban is szó volt róla, mígnem mostanra biztossá is vált, hogy az utánozhatatlan stílusú Wes Anderson következő produkciója egy animációs film lesz, amely az Isle of Dogs (Kutyák szigete) címet fogja viselni és az állatszereplőket megszólaltató színészek tekintetében valóságos sztárparádét fog felvonultatni (és még Yoko Ono is benne lesz).

Minderről maga a hatszoros Oscar- és kétszeres Golden Globe-jelölt direktor informál bennünket a lent látható videóban, amelyben az új projektje, a szereplők hangjai és az (indokolatlan, de haláli módon) felbukkanó Edward Nortonnal diskurálás mellett még a film egyik főhősét is bemutatja, aki a Norton hangján megszólaló Rex nevű kutya lesz.

A videó második felében Anderson azt is bejelenti, hogy azok a rajongói, akik a Crowdrise adománygyűjtő oldalon támogatják a The Film Foundation nevű szervezetet, ajándékokat nyerhetnek, melyek közül kétségtelenül annak a lehetősége viszi a prímet, hogy egy szerencsés a színészek közé beállva az egyik kutyának kölcsönözheti majd a hangját.