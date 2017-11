Trump kihívta Clintont

Donald Trump Twitter-üzenetében minden idők legrosszabb és legnagyobb vesztesének nevezte Hillary Clintont, és arra biztatta volt ellenfelét, hogy induljon ellene 2020-as elnökválasztáson is.

– tette hozzá az Egyesült Államok elnöke.

Crooked Hillary Clinton is the worst (and biggest) loser of all time. She just can’t stop, which is so good for the Republican Party. Hillary, get on with your life and give it another try in three years!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) November 18, 2017