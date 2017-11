Azonosították a texasi lövöldözés elkövetőjét

Devin Kelley korábban katona volt, a jelenlegi adatok szerint huszonhat embert ölt meg.

Magyar idő szerint hétfő kora reggelig huszonhat halálos áldozata van annak a lövöldözésnek, amely vasárnap tört ki dél-texasi Sutherland Springs templomában. A korábbi hírek huszonhét halottról szóltak.

Az áldozatok életkora 5-től 72 éves korig terjed, volt közöttük terhes nő, és a baptista lelkipásztor 14 éves lánya is. A templomban 23 holttestet találtak, a templom előtt két agyonlőtt áldozat feküdt, és még egy ember kórházba szállítás közben halt meg. Több mint harminc sebesültet ápolnak a stockdale-i kórházban, ahová helikopterekkel és mentőkkel szállították őket. Több sebesült válságos, életveszélyes állapotban van. Az orvosok nem adtak ki közleményt az állapotukról. A vérengzés után Greg Abbott texasi kormányzó a Sutherland Springs közelében fekvő Stockdale városkában a rendőrséggel közösen sajtóértekezletet tartott. Hangsúlyozta, hogy Texas állam történetében eddig ez volt a legsúlyosabb tömeggyilkosság.

Az istentisztelet közben a 26 éves Devin Kelley előbb a templom előtt kezdett lövöldözni, majd odabent folytatta az ámokfutást, amelyben további harminc ember megsérült. Kelley elmenekült a helyszínről, de a percek alatt kiérkező rendőrök üldözőbe vették, és mintegy nyolc-tíz kilométernyire Sutherland Springstől érték utol. Vasárnap este Freeman Martin, a texasi kormányzat közbiztonságért felelős hivatalának regionális igazgatója sajtótájékoztatót tartott, és elmondta: egy helybéli lakosnak köszönhető, hogy a tragédiának nem lett még több halálos áldozata. A férfi ugyanis a templom mellett lakik, és amikor meghallotta a lövéseket, azonnal fegyvert ragadott, átszaladt a templomba és fegyverét az ámokfutóra fogta, aki menekülni kezdett, nyomában a Martin által meg nem nevezett helyi lakossal.

A Daily Mail azt írja, hogy két helyi lakos vette üldözőbe Kelley-t, Johnnie Langendorff és Stephen Willedorf. Miközben Langendorff vezetett, Willedorf Kelley kocsijára szegezte a fegyverét. Miután Kelley autója egy kanyarban kisodródott, Langendorff is megállt, Willedorf pedig kiszállt az autóból. Kelley ekkor már nem mozdult.

A rendőrök Kelley-t holtan találták a kocsijában, mellette több fegyver is hevert. Az USA törvényei szerint azok, akiket kicsapnak a hadseregből, azok nem vásárolhatnak hivatalosan fegyvert. Azt nem tudni, hogy Kelley öngyilkos lett-e, vagy az őt üldöző helybéli lakos lőtte le.

A hatóságok egyelőre nem találtak indítékot Kelley tettére, bár az MTI szerint poszttraumatikus stresszben szenvedett. Ann Stefanek, az amerikai légierő szóvivője közölte: az ámokfutó korábban at amerikai légierő tagja volt, 2010-től elbocsátásáig a légierő egyik új-mexikói támaszpontján a logisztikai részlegnél teljesített szolgálatot. A szóvivő azonban nem közölte sem azt, hogy miért, sem pedig hogy mikor bocsátották el őt. A Guardian viszont úgy tudja, hogy a férfit azután szerelték le a légierőtől, hogy öt évvel ezelőtt bántalmazta a feleségét és a gyerekét. A nyomozók megnézték Kelley közösségi médiába feltöltött posztjait is. Napokkal ezelőtt egy AR-15 félautomata fegyverről készült képet posztolt, olyat, amelyet a lövöldözés során is használt.

A Tokióban tartózkodó amerikai elnök, Donald Trump Twitter-üzenetben fejezte ki együttérzését az áldozatokkal és családtagjaikkal, majd japán üzletemberekkel tartott találkozója utáni sajtótájékoztatóján hangsúlyozta: „ördögi tett volt, amelyet azon a szent helyen követtek el, ahol az áldozatok és családtagjaik fohászkodtak. Szavakba sem tudjuk önteni azt a fájdalmat és gyászt, amelyet mindannyian érzünk, és elképzelni sem tudjuk azoknak a szenvedését, akik szeretteiket veszítették el”. Az elnök hozzátette: „ilyen időkben” az amerikaiak azt teszik, amiben a legjobbak. „Összefogunk. Összekapaszkodunk és könnyeinken és szomorúságunkon keresztül mutatjuk meg, hogy erősek vagyunk” – hangsúlyozta.

Trump kormányzata teljes támogatását ígérte „a nagyszerű Texas államnak és a helyi hatóságoknak e szörnyű bűncselekmény feltárásához”.

Barack Obama volt elnök is Twitter-üzenetet tett közzé. A volt elnök „gyűlöletből fakadó cselekedetnek” minősítette a történteket, és leszögezte, hogy „Amerika együtt gyászol a családokkal”, és a túlélők jobbulásáért szorít. „Isten adjon nekünk bölcsességet, hogy konkrét lépéseket tegyünk az erőszak és a fegyverek számának csökkentése érdekében” – tette hozzá Obama, akinek elnöksége idején, 2015-ben szintén követtek el tömegmészárlást egy templomban, a dél-karolinai Charlestonban.

A 22 éves Dylan Roof 2015. június 17-én nyitott tüzet fekete hívőkre bibliaóra idején, és megölt kilenc embert. A támadót azóta halálra ítélték.

