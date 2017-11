5 ember, akiről sose gondolta volna, hogy offshore cégekben tartja a pénzét

Orbán Viktor barátja is érintett a legújabb offshore botrányban

Paks 2. volt vezetői és politikához közeli vállalkozók is offsoroztak

Az offshore ügyek iránt érzékeny és kevésbé érzékeny úri közönséget a hétvégén újabb hatalmas kiszivárgotatás borzasztotta el. A Panama Papírok után ugyanis újabb jelentős adatcsomaghoz jutott hozzá a Süddeutsche Zeitung.

A dokumentumokból egyetlen igazán fontos dolog derül ki, amit amúgy is tudott vagy sejtett mindenki:

A gazdagoknak – a gazdag politikusoknak is – rengeteg pénzük van, amit szeretnek eldugni.

A Paradise Papers adatai most egy a pénz legális elrejtésében segédkező cégtől, az Appleby-től, két cégeket segítő cégtől és 18 adómentes övezet üzleti regiszteréből származnak.

Az igazán meglepő az egészben nem az, hogy az offshore rendszer létezik, hanem hogy kik vannak rajta kiszivárgott listán. 5 olyan ember mindenesetre van, akire soha nem tippelt volna.

Bono

Jó, ez nem is olyan meglepő. De azt biztosan nem gondolta volna senki, hogy Bono ezért kerül majd fel egy offhsore listára, mert egy litván bevásárlóközpontba szeretne befektetni.

Bono a máltai – és nagyon vicces nevű – Nude Estates nevű cégben volt befektető. Ez a cég vette meg a litván Ausra város bevásárlóközpontját kétmilliárd forintért. Máltán egyébként azért éri meg befektetni, mert csak elsőre tűnik úgy mintha kifejezetten magasak lennének a cégekre kivetett adók, de visszaigénylésekkel a minimálisra lehet őket szorítani.

A színes szemüvegekről és a szegények melletti segélykoncertekről híres éneke szóvivője tagadta, hogy Bono bármi rosszat tett volna.

II. Erzsébet

Nagy-Britannia épp politikai háborút vív Európával, majd kiderül, hogy a királynő birtoka mediterrán szigeteken rejtegette a pénzét. Üdvözlöm önöket a 18. században.

A lancesteri grófság, a királynő egyik birtoka, több millió fontot fektetett be a Kajmán-szigeteken. Ami ennél még problémásabb, hogy a királynő ezen keresztül olyan kereskedelmi cégekben is tartott pénzt, amelyekkel szemben korábban visszatérő kritika volt, hogy kizsákmányolják a szegényebb vásárlóikat.

A grófság közölte, hogy fogalmuk sem volt arról, hogy 12 éve befektettek ezekbe a cégekbe, ők is csak a Guardiantól tudták meg. Azt mondták, a Kajmán-szigeteken befektetett pénz mennyisége elhanyagolható, de korábban több másik külföldi számlát is bevallottak. Ezek közül az egyik Írországban van.

Madonna

Ki gondolta volna korábban, hogy Madonna azért fog befektetni egy bermudai offshore cégbe, hogy az orvosi segédeszközöket állítson elő? Igazából Madonna befektetéseiről csak ennyit tudunk, meg azt, hogy a cég 1997 és 2003 között működött.

Donald Trump legfontosabb kereskedelmi embere

Nahát, ki gondolta volna, hogy Donald Trump kormányának több milliárdosa közül valamelyik – egyébként több is –offshore cégekben tartja a pénzét. Nyilván mindenki. Wilbur Ross az amerikai elnök kereskedelmi főtárgyalója, így viszonylag fontos lenne, hogy ne legyenek gyanús befektetései. Ennek a feltételnek nem sikerült megfelelnie.

Sőt, Wilbur Ross pont azt a pillanatot választotta a lebukásra, amikor amúgy is érzékeny az amerikai közvélemény arra, ha valaki Vlagyimir Putyin köreivel üzletel. Hogy ez miért fontos? Mert Ross egy olyan cégbe fektetett be, amelyik egy olyan nagy gázcéggel üzletel, amelynek Vlagyimir Putyin vője a tulajdonosa.

Ross a Navigator Holdings nevű cégbe fektetett be. Ez egy hatalmas hajózási cég, amely többek között az orosz Sibur nevű petrokémiai cég termékeit is szállítja. Putyin vője, Kirill Samarov korábban 20 százalékos tulajdonosa is volt a Siburnak.

Keira Knightley

Addig rendben van, hogy Trump Wall Streetről igazolt kereskedelmi tárgyalója oroszokkal üzletel, de mit akar a csaj az Izagából szerelemből az offshore cégekkel? Knightley a Paradise Papers szerint egy Jersey-ben bejegyzett ingatlankereskedelmi cégben tartott pénzt.