Barack Obama visszatér a politikába

Demokrata párti kormányzójelöltek mellett fog kampányolni.

Miután januárban Barack Obama korábbi amerikai elnök távozott a Fehér Házból, jóformán eltűnt a közéletből. Három hónapig vakációzott, majd elkezdte az emlékiratait írni és csak nagyobb horderejű ügyekben szólalt meg, például a klímaváltozás vagy az egészségbiztosítás kérdésében.

Most azonban visszatért, hogy a demokrata párti kormányzójelöltek mellett kampányoljon. A volt elnök csütörtökön New Jerseyben és Virginiában szólal fel, ugyanis mindkét szövetségi államban november 7-én lesznek a voksolások, és pillanatnyilag mindkét államban a Demokrata Párt jelöltjeinek előnyét jelzik a felmérések.

Elemzők a virginiai választás eredményét tartják fontosabbnak, mert jelzést adhat a jövő évi, úgynevezett félidős választások várható eredményeire nézve is. Virginia fontosságát erősíti, hogy ez volt az egyetlen déli szövetségi állam, ahol a tavalyi elnökválasztáson, ha nem is nagy arányban, de a demokraták elnökjelöltje, Hillary Clinton győzött. Virginia ugyanis a szövetségi főváros, Washington DC mellett fekszik, és bár az állam középső és déli vidékei többségükben republikánus szavazók, a Washingtonhoz közeli északi részeken a demokraták az erősebbek. Virginiában most Ed Gillespie, George W. Bush volt elnök munkatársa indul a republikánusok elnökjelöltjeként, és ha veszít, akkor ezért Donald Trump jelenlegi elnököt okolják majd.

Barack Obama a demokrata párti szavazók körében változatlanul nagy támogatottságot tudhat magáénak, sőt egyes médiumokban a feleségét, Michelle Obamát még lehetséges elnökjelöltként is gyakran említik.

(MTI)

Kiemelt kép: Europress/AFP PHOTO/Pablo GASPARINI