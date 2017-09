„Emberi aggyal elképzelhetetlen” – megszólalt egy magyar nő, aki átélte a mexikói földrengést

Mint megírtuk, már legalább 225 halálos áldozata van a keddi mexikói földrengésnek. A rengés okozta károk miatt két börtönt és egy kórházat ki kellett üríteni. A főváros nemzetközi repülőterét lezárták. A nagy erejű rengés következtében jelentős gázszivárgások és tüzek is keletkeztek. A leomlott épületek között számos lakótömb, egy gyár, egy szupermarket és egy óvodát is magába foglaló iskolaépület is van.

Egy Mexikóban élő magyar nő, Pálos Zsuzsa létrehozott egy közösségi adománygyűjtő oldalt, és azt kéri, aki teheti, segítsen a természeti katasztrófa károsultjainak. Mint a 24.hu-nak elmondta, Mexikóvárosban lakik és dolgozik, a földrengés alatt is ebben a városban tartózkodott.

Pálos Zsuzsa a katasztrófa idején épp a mexikóvárosi munkahelyén, egy iskolában volt, abban a kerületben, ahol 38 ház dőlt össze.

Több mint 20 éve itt élek, átéltem már pár földrengést, így azt is mondhatom, hogy hozzászoktunk már a földmozgásokhoz. Azonban ez egy egészen más típusú földrengés volt.

A természeti katasztrófa lelkileg is nagyon megrázó volt számára. Szerinte a Richter-skála 7.1-es mutatója csalókának tűnhet, mert nem méri a földrengések összes változóját, kedden pedig nem egy szokványos földmozgás történt. A mexikói katasztrófát ugyanis nem pusztán az okozta, hogy elmozdult két kőzetlemez, hanem az egyik „beült” a másik mellé, ami egy egészen más jellegű mozgás, mint amit megszokhattak, és ez sokkal veszélyesebb is az épületekre – mondta.

Pálos Zsuzsa megerősítette, hogy nincs magyar áldozat. Az ott élő magyarok a földrengés után egy Facebook-csoportban tudták megosztani az információkat egymással, itt egyeztették azt is, hogyan tudnak segíteni a mexikóiaknak.

Pálos Zsuzsa szerint a helyi magyar követség nagyon kevés emberrel dolgozik, így nincsenek berendezkedve egy ilyen méretű kampány vezérlésére, de azért megtették, ami tőlük telik.

A civil szervezetek és az emberek összefogása az, ami menti a helyzetet. Sajnálatos módon a kormány jobban el van foglalva a jövő évi választásokkal.

A hadsereg és a tengerészgyalogság több mint két nap elteltével tudta csak átvenni a mentés kontrollálását a civilektől. Mivel rengetegen maradtak a romok alatt, minden segítő kézre szükség volt. Azt mondja, tudják, hogy még mindig vannak élő emberek az összeomlott épületek alatt, mert a segítőkutyák jelzik az életet.

Viszont a kormány már be akar menni buldózerrel a romokkal teli területre, mert Zsuzsa szerint kellemetlen nekik az elhunyt áldozatok testének szaga.

Emberi aggyal egyszerűen elképzelhetetlen az, ami itt van.

A magyar nő azt mondja, még mindig nem hiszi el, hogy igaz, amit átél, és nem egy rossz filmforgatás szereplőjévé vált. Viszont nincs is ereje gondolkodni, mert még mindig szükség van rá a mentésben.

Az adománygyűjtésre eddig körülbelül 1500 dollárnyi felajánlás érkezett, ami eddig arra volt elég, hogy vegyenek egy betonvágót, hogy könnyebben hozzá tudjanak férni az élőkhöz. A következő prioritás a mentőkutyák védőfelszerelése lesz, mivel egy segítőkutya életét vesztette a romok között, viszont ha van védőruhája, talán megmenthető lett volna.

Az élőknek a mentőkutyák jelentik az utolsó reményt.

Pálos Zsuzsa nagyon kér mindenkit, segítsen, ha tud, az adományokról pedig tételes elszámolást küld majd, amint vége a rémálomnak.

Tudom, hogy rengeteg probléma van otthon is, sok-sok szegény ember, ezért triplán köszönök minden segítséget.

Ahogy a felhívásban is írja, „tudom, Mexikó messze van, és azt is tudom, hogy otthon is millió helyre kell a pénz. Mexikó a második otthonom, aki ismert már mexikóit, tudja, hogy a szívüket is kiteszik az asztalra”.

Aki szeretne segíteni a földrengés károsultjainak, itt megteheti.

