Figyelmeztetést kapott Putyin állítólagos lánya

Katyerina Tyihonova alapítványa nem tartotta be az NGO-kra vonatkozó szabályokat.

Figyelmeztetésben részesítette az orosz igazságügyi minisztérium Katyerina Tyihonova egyik alapítványát. Tyihonovát az államfő, Vlagyimir Putyin lányaként tartják számon, noha az elnök nagy erőkkel igyekszik távol tartani családját a nyilvánosságtól, így a családi kapcsolatot nem vállalják fel.

Inkognitóban él Putyin lánya Valószínűleg a moszkvai Lomonoszov egyetem bővítési beruházását irányítja, álnéven.

Az „Interdiszciplináris kezdeményezésekért a természet- és humántudományok területén” nevű alapítványnak a Szobeszednyik című lap nézett utána. Ők kérdeztek rá a hatóságoknál, hogy a szervezet miért nem tartja be az NGO-kra vonatkozó szabályokat, és küldi meg pénzügyi beszámolóját a kormánynak. A minisztérium ezután figyelmeztette a szervezetet, és szeptember 18-ig adott számára haladékot, hogy a szabályoknak megfeleljen.

A Szobeszednyik arról is írt, hogy a hivatalosan bejegyzett moszkvai címen nem találta nyomát az alapítványnak. Emellett emlékeztettek rá, hogy az elmúlt négy évben Tyihonova egy másik alapítványa, az Innopraktika csaknem egymilliárd rubel (4,3 milliárd forint) értékű állami megbízáshoz jutott.

Tyihonova egyébként akrobatikus rock and rollban is utazik, amellett, hogy versenyez, ő a nemzetközi sportági szövetség alelnöke. Moszkvában pedig épp most épül a világ első akrobatikus rock and roll központja, kilencmilliárd forint közpénzből. (Meduza)

Jókora központ épül Moszkvában annak a sportágnak, amelyben Putyin lánya versenyez Az akrobatikus rock and rollról van szó, amely nem az a kimondott tömegsport.