Saját városát lőtte porrá Szaúd-Arábia

Izomból mentek neki a szaúdi biztonsági erők a lázongó síitáknak az ország szívében. Szíriára hasonlító rommező maradt utánuk.

Nagyon durva harcok zajlanak május óta a Szaúd-Arábia keleti részén található Ávámija városában, ahol a tüntető síiták és a szunnita (pontosabban vahabita) állam biztonsági ereje csapnak össze újra meg újra. A konfliktus háttere persze sokkal bonyolultabb, benne van a síita Irán és a szunnita Szaúd-Arábia térségbeli izmozása, a síiták régóta tartó szaúdi elnyomása, az arab tavasz öröksége is. A BBC News stábja elsőként jutott be az ostrom alá vont városba, ahol döbbenetes képeket vettek fel:

az olajmilliárdokból jólétben élő Szaúd-Arábia közepén találtak egy annyira rommá lőtt várost, hogy olyan a táj, mintha a 2012-ben polgárháborúba süllyedt Szíriában lennénk.

A szaúdi álláspont az, hogy a síiták lakta városrészt le akarták dózerolni egy ingatlanfejlesztési projektért, de a síiták szerint elnyomják őket, és amikor kimentek tüntetni, a biztonságiak tüzet nyitottak rájuk. Erre ők is erőszakkal feleltek, jött az erőszak spirálja, az ostrom, és ezrek menekültek el végül. A helyzet most is feszült, a BBC stábja is csak egy páncélozott katonai járműből vehetett fel képeket.